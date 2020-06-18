2020-06-18T17:27:19+03:00
Звезды

Алена Гаврилова знала о разрыве с Эмином Агаларовым до его заявления

Причина развода певца и модели больше всего волнует поклонников
Ольга ЛИБГАРДТ
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Эмин Агаларов и Алена ГавриловаЭмин Агаларов и Алена ГавриловаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Эмин Агаларов снова один из самых завидных холостяков. Месяц назад певец выступил с заявлением о том, что расстался с моделью Аленой Гавриловой, с которой прожил вместе чуть больше года и всегда демонстрировал идиллию. До недавнего времени артист никак не комментировал свой разрыв с возлюбленной. Однако на днях дал очень личное интервью.

Эмин Агаларов сообщил, что расстался с Аленой Гавриловой без скандалов и дележки имущества. По его словам, произошло это до самоизоляции и заявления в соцсетях, а публикацию он сделана тогда, когда они уже не жили вместе. Таким образом артист категорически отмел слухи о том, что сама Алена узнала о расставании чуть ли не позже подписчиков Агаларова и тоже из соцетей.

"Все судят о событиях по постам в Инстаграме, но на самом деле мы с Аленой разъехались еще задолго до моего поста. Причину называть не буду. Решение было принято и оно было реализовано. Расстались мы на хорошей ноте, с полным пониманием того, что у нас ребенок. Мы оба хотим быть хорошими родителями. Я бы не хотел рассказывать, кто принял это решение, но оно ", - рассказал певец в очередном выпуске шоу "Алена, блин!".

Артист уверен - в будущем у него не возникнет проблем при общении с теперь уже бывшей избранницей. Он заверил, что их дочь Афина останется жить с мамой, так как малышка еще очень маленькая. "Я к Алене отношусь с большим уважением, теплом. У меня не осталось никакого негативного шлейфа, конфликта, никто никому не сделал больно", - высказался он.

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Эмин подчеркнул, что не готов сожительствовать ради красивой картинки. "Я считаю, что если нет любви, нет взаимопонимания, то не будет счастья, а живем мы один раз. Если счастья нет, то эти отношения нужно заканчивать", - уверен Агаларов.

Однако не стал комментировать слухи о том, что официального брака у него с Аленой не было. К слову, после объявления о расставании с Гавриловой поползли сплетни о новых романах звезды сцены. Ему приписывали отношения с певицей Полиной Гагариной, которая также пережила расставание со вторым мужем.

"Если два человека в одну неделю расстались со своими вторыми половинами, то это не значит, что они должны быть вместе. Методом исключения, да? С Полиной мы не вместе. Я читал, что с моей близкой подругой Юлей Барановской меня уже поженили. Мы дружим. И все имена, которые появляются в прессе, - это все неправда", - подчеркнул бизнесмен.

Напомним, 40-летний Эмин Агаларов бросил жену-модель в день рождения тещи 13 мая. Певец поблагодарил супругу за совместно прожитые годы, отметив, что хочет сохранить хорошие отношения. При этом не говорит, что именно спровоцировало его расставание с женой. За плечами у артиста - громкий развод в 2015 году с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой. Она родила от Эмина сыновей Микаила и Али. Экс-супруги также удочерили девочку Амину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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