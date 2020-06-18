Россия и Казахстан дают уроки добрососедства на постсоветском пространстве

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев стал первым иностранным лидером, принявшим приглашение Владимира Путина приехать в Москву на Парад Победы, перенесённый на 24 июня. Сообщение об этом появилось на сайте президента Казахстана 26 мая сразу после телефонного разговора двух президентов. Готовность казахстанского лидера откликнуться на предложение Путина объясняется не только тем, что отец президента республики, основатель детективного жанра в казахской литературе Кемель Токаев был фронтовиком, выучившим русский язык на полях Великой Отечественной войны. Ключевым фактором является то, что в первые же месяцы истории независимого Казахстана между этой молодой страной и Россией сложись не просто тёплые, но в полном смысле слова братские отношения, которые если и менялись на протяжении трёх десятилетий, то только в сторону интеграции и укрепления связей.

Эксперты считают: если бы отношения всех государств, возникших на постсоветском пространстве, складывались так, как складываются отношения России и Казахстана, то распад Советского Союза трудно было бы назвать «геополитической трагедией». Принципиальным является то, что российско-казахстанское добрососедство стало «институциональным» и «народным». Так многолетние соседи по коммунальной квартире, разъехавшись и улучшив жилищные условия, сохраняют взаимные привязанности, в случае необходимости спешат друг другу на помощь и продолжают, как в былые годы, собираться за праздничным столом. Например, для того чтобы отметить юбилей общей Победы.

Декларация о вечной дружбе

Официально дипломатические отношения между Россией и Казахстаном были установлены 22 октября 1992 года. В честь этой исторической даты при посольстве республики в Москве действует Музей российско-казахстанских отношений, распахнувший двери в 2017 году, в канун 25-летия установления дипломатических связей. Экспозиции расположены в помещениях бывшей резиденции Нурсултана Назарбаева на Чистопрудном бульваре, где первый президент страны останавливался во время визитов в Москву в 1990-х годах. Именно Назарбаев заложил фундаментальные основы казахстано-российских отношений.

В списке базовых документов, регулирующих российско-казахстанские отношения, - Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (1992), Декларация о вечной дружбе и союзничестве (1998), Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в XXI веке (2013). Между странами поддерживаются интенсивные политические контакты на всех уровнях. Достаточно сказать, что, например, в 2017 году лидеры России и Казахстана встречались 6 раз, а главы правительств – 7 раз. Годом позже президенты двух стран виделись 9 раз, главы кабинетов министров – 7 раз, министры иностранных дел – 2 раза. Регулярным телефонным разговорам президентов и премьеров России и Казахстана потерян счёт.

В минувшем году президентом Казахстана был избран экс-министр иностранных дел страны, выпускник Московского государственного института международных отношений Касым-Жомарт Токаев, которого сразу же поздравил Владимир Путин. Российский лидер также позвонил занявшему пост председателя Совета Безопасности Нурсултану Назарбаеву и выразил ему глубокую признательность за неоценимый личный вклад в развитие двусторонних союзнических отношений и успешную реализацию проекта евразийской интеграции.

Сотрудничество без границ

Наши страны прошли длинный путь по взаимовыгодной интеграции наших экономик. После тщательных подготовительных процедур в 2010 году был создан Таможенный союз, объединивший Россию, Казахстан и Беларусь. 1 января 2012 года учреждено Единое экономическое пространство, придавшее дополнительный импульс интеграционным процессам на территории бывшего СССР. 29 мая 2014 года в Астане был торжественно подписан Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), вступивший в силу в 2015 году.

По словам помощника министра интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии ЕАЭС Федора Черницына, «патриархом» этой международной организации является первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, «он был тем, кто выступил с инициативой создания организации и предложил её название». В свою очередь пресс-секретарь объединяющей Россию, Казахстан, Армению, Беларусь, Киргизстан и Таджикистан Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Владимир Зайнетдинов подчёркивает, что Назарбаев был одним из отцов-основателей ОДКБ и автором многих важных инициатив. «Например, создание Коллективных сил быстрого реагирования было предложено Казахстаном», - говорит пресс-секретарь ОДКБ.

Символично, что первой зарубежной поездкой нового премьер-министра России Михаила Мишустина стал визит в Алма-Ату, где глава кабинета министров принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета и форуме «Цифровое будущее глобальной экономики» 31 января. На заседании обсуждались вопросы функционирования ЕАЭС и дальнейшего совершенствования его нормативно-правовой базы.

В марте первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил Московский государственный университет, где встретился с ректором Виктором Садовничим, вручившим гостю «Звезду Московского университета» - высшую общественную награду МГУ. Садовничий отметил особую роль Назарбаева в укреплении интеграционных процессов на евразийском континенте.

9 июня министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди провёл online-переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Главы внешнеполитических ведомств обсудили состояние и перспективы казахстанско-российского стратегического партнёрства в политической и экономической областях, в том числе в транзитно-транспортном, энергетическом и военно-техническом направлениях. Лавров и Тлеуберди также рассмотрели вопросы подготовки к проведению XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который состоится осенью в Кокшетау.

Эстафета дружбы

За три десятилетия государственной независимости Казахстана между этой страной и Россией подписано более 300 договоров и соглашений. Интенсивные, динамичные и дружеские контакты осуществляют не только лидеры, главы кабинетов и представители министерств России и Казахстана. Между странами сложились и укрепляются горизонтальные связи на региональном уровне.

В нынешнем году в Казахстане отмечается 175-летие со дня рождения поэта, философа и просветителя Абая Кунанбаева, чью роль в становлении казахской словесности и национально-культурной идентичности можно сравнить с ролью Пушкина в русской культуре. Одной из народных акций памяти мыслителя в виртуальном поле стал флэш-моб #Abai175, в рамках которого почитатели поэта из разных уголков страны и мира зачитывают на камеру его стихи и прозу на казахском и русском языках. К акции присоединился глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, прочитавший стихотворение поэта на казахском. «Я с удовольствием принимаю эстафету от своего друга – акима Восточно-Казахстанской области Даниала Кенжетаевича Ахметова и передаю её татарской диаспоре, проживающей в Казахстане», – сказал он. Кстати, глава Татарстана – не единственный россиянин, принявший участие в виртуальном чествовании Абая. В марте нынешнего года в поэтическом проекте «Читаем Абая вместе» приняли участие сотрудники Томской областной универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина.

И ещё несколько «штрихов к портрету» отношений России и Казахстана. Казахстан является вторым по значению внешнеторговым партнёром России среди стран СНГ. А для Казахстана Россия остаётся торговым партнёром номер один. По данным Национального банка Казахстана, Россия занимает четвёртое место среди иностранных инвесторов. Молодёжь Казахстана является самым крупным контингентом иностранных студентов дневных отделений российских ВУЗов.

Пандемия Сovid-19 превратила границы всех развитых государств мира в крепостные стены. 7600-километровая граница России и Казахстана не стала исключением из этого грустного правила. Когда пандемия отступит, мы будем снова ездить друг к другу в гости и дружить странами, как люди дружат семьями. На то и соседи.