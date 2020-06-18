2020-06-18T15:42:06+03:00
Политика

Путину рассказали об очистке Волги и зачистке банковского сектора

Глава финансовой разведки доложил президенту об исполнении нацпроектов
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Владимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин. Фото: Алексей Никольский/ТАССВладимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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- Нужно чтобы доводились до суда эти дела, чтобы они не затухли по дороге, - поручил Владимир Путин на встрече с главой службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным.

Директор финансовой разведки пришел к президенту с докладом сразу по нескольким важнейшим направлениям - от выполнения гособоронзаказа до контроля за средствами, выделенными на национальные проекты. Хотя начал Чиханчин с денег, отпущенных казной на борьбу с коронавирусом.

- Мы посмотрели порядка 7 тысяч контрактов, около 4,5 тысяч исполнителей, - рассказал он. - На первоначальном этапе пришел ряд исполнителей, которые находились в зоне риска, и нам пришлось отобрать часть материалов и передать в генеральную прокуратуру, в ФСБ, в МВД, порядка 160 материалов. На сегодняшний день часть контрактов расторгнута, возбуждены уголовные дела. Но после этого динамика стала меняться в лучшую сторону.

О ЧЕМ ДОЛОЖИЛ ГЛАВА ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ

- С финансированием нацпроектов все в целом хорошо - объем доведенных денежных средств составляет более 2 триллионов на сегодняшний день. Доведена до получателей примерно та же самая сумма.

- По освоению денег по национальным проектам наибольшие вопросы вызывают Южный и Дальневосточный федеральный округа. По регионам - Ставрополье, Пензенская область, Хабаровский край.

- По нацпроекту, связанному с экологией и очисткой Волги, недобросовестные подрядчики вывели часть средств. Возбуждены уголовные дела.

- При работе с выполнением гособоронзаказа сомнительные операции сократились в три раза. Фирмы-однодневки практически не приходят в эту сферу.

- Удалось «зачистить» банковский сектор, освободиться от неблагонадежных банков. Если полтора года назад говорили о том, что в стране несколько десятков теневых площадок, то сегодня из около десятка всего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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