2020-06-18T16:08:42+03:00
Спорт

Матч «Сочи» - «Ростов» перенесут на 19 июля

У шести футболистов «Ростова» выявили коронавирус
Сергей КИРИЛЛОВ
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Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАССФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Завтра, 19 июня, после перерыва возобновляется чемпионат России по футболу. И с первого же дня поехало расписание. Клуб «Ростов», в котором у шести футболистов нашли коронавирус, ушел на двухнедельный карантин. А это значит, что матч 23-го тура «Сочи» - «Ростов» на стадионе «Фишт» не состоится.

От конкурентов и футбольных чиновников сразу посыпались предложения влепить ростовчанам баранку сразу за три игры, которые он пропустит. Это игра с "Сочи", плюс домашние встречи с «Арсеналом» и «Краснодаром», с которым «Ростов» бьется за медали нашего первенства.

Масла в огонь подлил и клуб «Сочи», сделавший на своем сайте официальное заявление, в котором высказался за проведение игры с «Ростовом» 19 июня в назначенное время, аргументировав следующим:

«Согласно Регламенту «Возобновления тренировочного процесса и проведения матчей ТИНЬКОФФ Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги (пункт 3.2.3), команда считается готовой к матчу в том случае, если после процедур по допуску к матчу готовы играть не менее шестнадцати полевых игроков и двух вратарей. Учитывая тот факт, что РФПЛ официально разрешил привлечение игроков молодежной команды для участия в играх Тинькофф РПЛ сезона 2019/20, мы считаем, что игра с «Ростовом» должна состояться. В противном случае будет нарушен регламент проведения соревнований».

Также ФК заметил, что при уходе на карантин команды в полном составе под угрозу ставится проведение не только игры 23-го тура в Сочи, но и двух игр в Ростове (27 июня против «Арсенала» и 1 июля против «Краснодара»), а значит доигровка всех оставшихся игр текущего сезона.

«Наш клуб не видит возможности переноса игры с «Ростовом» на другие даты ввиду плотности актуального календаря.В сложившейся ситуации футбольный клуб «Сочи» выступает за проведение игры с «Ростовом» 19 июня в 20:00 на стадионе «Фишт» с участием игроков, тесты которых дали отрицательный результат. Со своей стороны клуб гарантирует соблюдение всех требований Роспотребнадзора по обеспечению безопасности этой игры», - говорится на сайте «Сочи».

Но сегодня на проходящей в Москве пресс-конференции было объявлено, что матч перенесут на месяц.

Как заявил генеральный секретарь РФС Александр Алаев, единственная возможность переноса игры — на 19 июля, на день, когда намечены полуфиналы Кубка России, а оба этих клуба в них не участвуют. При этом и «Сочи» и «Ростов» должны дать согласие на перенос.

А вот что делать с двумя другими ближайшими матчами «Ростова» - пока не ясно. Один плюс в этой ситуации – не придется возвращать билеты, поскольку матч в «Сочи» должен был пройти без зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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