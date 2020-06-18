2020-06-18T16:21:55+03:00
Спорт

Российских легкоатлетов поставили на счетчик: ВФЛА отказали в отсрочке выплаты 5 млн долларов

Наших спортсменов могут не допустить до стартов даже в нейтральном статусе
Сергей КИРИЛЛОВ
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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Фото: Антон Новодережкин/ТАССПрезидент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отказала Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в отсрочке выплаты в 5 млн долларов. Этот штраф на ВФЛА наложили за «дело Лысенко». Напомним, что предыдущее руководство нашей федерации, которое разогнали, фальсифицировало документы по сдачи допинг-проб прыгуна в высоту Данилы Лысенко, после чего разразился очередной скандал.

О том, что с российской стороны требуют до 1 июля выплатить штраф в 5 млн долларов, еще в прошлые выходные на Ютуб канале «Нелегкая атлетика» говорил вице-президент ВФЛА Эдуард Безуглов. При этом он сообщал, что поиск денег ведется, но пока безуспешно. При этом Безуглов сомневался, что даже эта сумма поможет решить проблему, поскольку для дисквалифицированной еще в 2015 году ВФЛА могут придумать новые виды поборов.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, комментируя этот скандал, сообщил, что у IAAF наблюдается дефицит в бюджете в 20 млн долларов, и они пытаются заткнуть дыры за счет российской стороны. IAAF при этом ставит условие, что если деньги не поступят в срок, то сумма удвоится.

И вот сегодня Министерство спорта Российской Федерации опубликовало заявление, в котором прокомментировало текущую ситуацию с отстранением Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

«Минспорт России считает необходимым напомнить о недопустимости ограничения прав чистых спортсменов на участие в соревнованиях... Признавая, что кризисная ситуация, в которой оказалась российская лёгкая атлетика, пока не разрешена, Минспорт России считает, что ключевым элементом в процессе выхода из неё является продолжение работы ВФЛА в тесной координации с World Athletics по формированию культуры нулевой терпимости к допингу, обеспечению антидопингового образования, развитию лёгкой атлетики в духе олимпизма», — говорится в заявлении Минспорта.

В ведомстве подчеркнули, что при этом главным приоритетом всех спортивных организаций должны быть права чистых спортсменов и отсутствие дискриминации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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