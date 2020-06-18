Расписание матчей сборной России на Евро-2020: как сыграют наши

Чемпионат Европы по футболу, который должен был проходить сейчас, как известно перенесли на год. И вот сегодня появилось расписание матчей сборной России на Евро-2020. Напомним, что две встречи группового этапа команда проведет на стадионе в Санкт-Петербурге и один в Копенгагене. Всего же в России должны пройти четыре игры, три группового турнира и один четвертьфинал.

Чемпионат Европы по футболу. Групповой этап

12 июня - Бельгия — Россия (21:00, Санкт-Петербург)

16 июня - Финляндия — Россия (15:00, Санкт-Петербург)

21 июня - Россия — Дания (21:00, Копенгаген)

Кстати, УЕФА практически восстановило расписание Евро-2020 только со сдвижкой на год и один день. Чемпионат начнется 11 июня и завершится 11 июля 2012 года. (А должен был проходить с 12 июня по 12 июля 2020 года.) При этом все 11 стран, где должно пройти юбилейное первенство, подтвердили свою предварительную готовность. А ведь в момент отмены Евро весной этого года, когда бушевал коронавирус, некоторые страны, такие как Испания, выражали сомнения, что смогут провести соревнований в 2021 году. Но вот пандемия пошла на спад, и календарь стал восстанавливаться.

А вот полный календарь турнира

Групповой этап

11 июня

Группа A: Турция - Италия (21:00, Рим)

12 июня

Группа A: Уэльс - Швейцария (15:00, Баку)

Группа B: Дания - Финляндия (18:00, Копенгаген)

Группа B: Бельгия - Россия (21:00, Санкт-Петербург)

13 июня

Группа D: Англия - Хорватия (15:00 Лондон)

Группа C: Австрия - победитель плей-офф Пути D или A (18:00, Бухарест)

Группа C: Нидерланды - Украина (21:00, Амстердам)

14 июня

Группа D: Победитель плей-офф Пути C - Чехия (15:00, Глазго)

Группа E: Польша - победитель плей-офф Пути B (18:00, Дублин)

Группа E: Испания - Швеция (21:00, Бильбао)

15 июня

Группа F: Победитель плей-офф Пути A или D - Португалия (18:00, Будапешт)

Группа F: Франция - Германия (21:00, Мюнхен)

16 июня

Группа B: Финляндия - Россия (15:00, Санкт-Петербург)

Группа A: Турция - Уэльс (18:00, Баку)

Группа A: Италия - Швейцария (21:00, Рим)

17 июня

Группа C: Украина - победитель плей-офф Пути D или A (15:00, Бухарест)

Группа B: Дания - Бельгия (18:00, Копенгаген)

Группа C: Нидерланды - Австрия (21:00, Амстердам)

18 июня

Группа E: Швеция - победитель плей-офф Пути B (15:00, Дублин)

Группа D: Хорватия - Чехия (18:00, Глазго)

Группа D: Англия - победитель плей-офф Пути C (21:00, Лондон)

19 июня

Группа F: Победитель плей-офф Пути A или D - Франция (15:00, Будапешт)

Группа F: Португалия - Германия (18:00, Мюнхен)

Группа E: Испания - Польша (21:00, Бильбао)

20 июня

Группа A: Италия - Уэльс (18:00, Рим)

Группа A: Швейцария - Турция (18:00, Баку)

21 июня

Группа C: Победитель плей-офф Пути D или A - Нидерланды (18:00, Амстердам)

Группа C: Украина - Австрия (18:00, Бухарест)

Группа B: Россия - Дания (21:00, Копенгаген)

Группа B: Финляндия - Бельгия (21:00, Санкт-Петербург)

22 июня

Группа D: Чехия - Англия (21:00, Лондон)

Группа D: Хорватия - победитель плей-офф Пути C (21:00, Глазго)

23 июня

Группа E: Победитель плей-офф Пути B - Испания (18:00, Бильбао)

Группа E: Швеция - Польша (18:00, Дублин)

Группа F: Германия - победитель плей-офф Пути A или D (21:00, Мюнхен)

Группа F: Португалия - Франция (21:00, Будапешт)

Две сильнейшие сборные каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест выйдут в плей-офф.

24 и 25 июня - дни отдыха

ПЛЕЙ-ОФФ

1/8 финала

26 июня

1: 2A - 2B (18:00, Амстердам)

2: 1A - 2C (21:00, Лондон)

27 июня

3: 1C - 3D/E/F (18:00, Будапешт)

4: 1B - 3A/D/E/F (21:00, Бильбао)

28 июня

5: 2D - 2E (18:00, Копенгаген)

6: 1F - 3A/B/C (21:00, Бухарест)

29 июня

7: 1D - 2F (18:00, Дублин)

8: 1E - 3A/B/C/D (21:00. Глазго)

30 июня и 2 июля - дни отдыха

Четвертьфиналы

2 июля

Четвертьфинал 1: Победитель матча 6 - победитель матча 5 (18:00, Санкт-Петербург)

Четвертьфинал 2: Победитель матча 4 - победитель матча 2 (21:00, Мюнхен)

3 июля

Четвертьфинал 3: Победитель матча 1 - победитель матча 3 (18:00, Баку)

Четвертьфинал 4: Победитель матча 8 - победитель матча 7 (21:00, Рим)

4 и 5 июля - дни отдыха

Полуфиналы

6 июля

Полуфинал 1: Победитель четвертьфинала 1 - победитель четвертьфинала 2 (21:00, Лондон)

7 июля

Полуфинал 2: Победитель четвертьфинала 4 - победитель четвертьфинала 3 (21:00, Лондон)

8, 9, 10 июля - дни отдыха

Финал

11 июля

Победитель полуфинала 1 - победитель полуфинала 2 (21:00, Лондон)

Кстати, ранее сборная России выставила расписание своих игр в Кубке наций.