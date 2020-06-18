Расписание матчей сборной России на Евро-2020: как сыграют наши
Чемпионат Европы по футболу, который должен был проходить сейчас, как известно перенесли на год. И вот сегодня появилось расписание матчей сборной России на Евро-2020. Напомним, что две встречи группового этапа команда проведет на стадионе в Санкт-Петербурге и один в Копенгагене. Всего же в России должны пройти четыре игры, три группового турнира и один четвертьфинал.
Чемпионат Европы по футболу. Групповой этап
12 июня - Бельгия — Россия (21:00, Санкт-Петербург)
16 июня - Финляндия — Россия (15:00, Санкт-Петербург)
21 июня - Россия — Дания (21:00, Копенгаген)
Кстати, УЕФА практически восстановило расписание Евро-2020 только со сдвижкой на год и один день. Чемпионат начнется 11 июня и завершится 11 июля 2012 года. (А должен был проходить с 12 июня по 12 июля 2020 года.) При этом все 11 стран, где должно пройти юбилейное первенство, подтвердили свою предварительную готовность. А ведь в момент отмены Евро весной этого года, когда бушевал коронавирус, некоторые страны, такие как Испания, выражали сомнения, что смогут провести соревнований в 2021 году. Но вот пандемия пошла на спад, и календарь стал восстанавливаться.
А вот полный календарь турнира
Групповой этап
11 июня
Группа A: Турция - Италия (21:00, Рим)
12 июня
Группа A: Уэльс - Швейцария (15:00, Баку)
Группа B: Дания - Финляндия (18:00, Копенгаген)
Группа B: Бельгия - Россия (21:00, Санкт-Петербург)
13 июня
Группа D: Англия - Хорватия (15:00 Лондон)
Группа C: Австрия - победитель плей-офф Пути D или A (18:00, Бухарест)
Группа C: Нидерланды - Украина (21:00, Амстердам)
14 июня
Группа D: Победитель плей-офф Пути C - Чехия (15:00, Глазго)
Группа E: Польша - победитель плей-офф Пути B (18:00, Дублин)
Группа E: Испания - Швеция (21:00, Бильбао)
15 июня
Группа F: Победитель плей-офф Пути A или D - Португалия (18:00, Будапешт)
Группа F: Франция - Германия (21:00, Мюнхен)
16 июня
Группа B: Финляндия - Россия (15:00, Санкт-Петербург)
Группа A: Турция - Уэльс (18:00, Баку)
Группа A: Италия - Швейцария (21:00, Рим)
17 июня
Группа C: Украина - победитель плей-офф Пути D или A (15:00, Бухарест)
Группа B: Дания - Бельгия (18:00, Копенгаген)
Группа C: Нидерланды - Австрия (21:00, Амстердам)
18 июня
Группа E: Швеция - победитель плей-офф Пути B (15:00, Дублин)
Группа D: Хорватия - Чехия (18:00, Глазго)
Группа D: Англия - победитель плей-офф Пути C (21:00, Лондон)
19 июня
Группа F: Победитель плей-офф Пути A или D - Франция (15:00, Будапешт)
Группа F: Португалия - Германия (18:00, Мюнхен)
Группа E: Испания - Польша (21:00, Бильбао)
20 июня
Группа A: Италия - Уэльс (18:00, Рим)
Группа A: Швейцария - Турция (18:00, Баку)
21 июня
Группа C: Победитель плей-офф Пути D или A - Нидерланды (18:00, Амстердам)
Группа C: Украина - Австрия (18:00, Бухарест)
Группа B: Россия - Дания (21:00, Копенгаген)
Группа B: Финляндия - Бельгия (21:00, Санкт-Петербург)
22 июня
Группа D: Чехия - Англия (21:00, Лондон)
Группа D: Хорватия - победитель плей-офф Пути C (21:00, Глазго)
23 июня
Группа E: Победитель плей-офф Пути B - Испания (18:00, Бильбао)
Группа E: Швеция - Польша (18:00, Дублин)
Группа F: Германия - победитель плей-офф Пути A или D (21:00, Мюнхен)
Группа F: Португалия - Франция (21:00, Будапешт)
Две сильнейшие сборные каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест выйдут в плей-офф.
24 и 25 июня - дни отдыха
ПЛЕЙ-ОФФ
1/8 финала
26 июня
1: 2A - 2B (18:00, Амстердам)
2: 1A - 2C (21:00, Лондон)
27 июня
3: 1C - 3D/E/F (18:00, Будапешт)
4: 1B - 3A/D/E/F (21:00, Бильбао)
28 июня
5: 2D - 2E (18:00, Копенгаген)
6: 1F - 3A/B/C (21:00, Бухарест)
29 июня
7: 1D - 2F (18:00, Дублин)
8: 1E - 3A/B/C/D (21:00. Глазго)
30 июня и 2 июля - дни отдыха
Четвертьфиналы
2 июля
Четвертьфинал 1: Победитель матча 6 - победитель матча 5 (18:00, Санкт-Петербург)
Четвертьфинал 2: Победитель матча 4 - победитель матча 2 (21:00, Мюнхен)
3 июля
Четвертьфинал 3: Победитель матча 1 - победитель матча 3 (18:00, Баку)
Четвертьфинал 4: Победитель матча 8 - победитель матча 7 (21:00, Рим)
4 и 5 июля - дни отдыха
Полуфиналы
6 июля
Полуфинал 1: Победитель четвертьфинала 1 - победитель четвертьфинала 2 (21:00, Лондон)
7 июля
Полуфинал 2: Победитель четвертьфинала 4 - победитель четвертьфинала 3 (21:00, Лондон)
8, 9, 10 июля - дни отдыха
Финал
11 июля
Победитель полуфинала 1 - победитель полуфинала 2 (21:00, Лондон)
Кстати, ранее сборная России выставила расписание своих игр в Кубке наций.
ИСТОЧНИК KP.RU