2020-06-18T17:04:42+03:00
Происшествия

Стрельба на улице Приорова в Москве 18 июня: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru проводят прямую трансляцию с места инцидента, где погибли четыре человека
Ксения АНУФРИЕВА
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В доме оперативная группа обнаружила тела четырех человек: среди них был 52-летняя женщина, 23-летняя девушка, маленький ребенок и мужчина. Фото: кадр из видео очевидцевВ доме оперативная группа обнаружила тела четырех человек: среди них был 52-летняя женщина, 23-летняя девушка, маленький ребенок и мужчина. Фото: кадр из видео очевидцев
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Днем 18 июня на севере Москвы неизвестный мужчина открыл стрельбу. Инцидент произошел на лестничной площадке одной из многоэтажек по улице Приорова. Сайт kp.ru проводит прямую онлайн-трансляцию с места трагического происшествия, в котором погибли четыре человека.

В поступившем в четверг сообщении в правоохранительные органы очевидцы заявили, что неизвестный мужчина вышел на лестничную площадку с оружием и начал палить. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и медики скорой помощи. В доме оперативная группа обнаружила тела четырех человек: среди них был 52-летняя женщина, 23-летняя девушка, маленький ребенок и мужчина – предположительно, сам стрелок.

Стрельба на улице Приорова: прямая трансляция с места ЧП.22-летний парень устроил стрельбу на улице Приорова в Москве. Он застрелил девушку и её семью, в том числе ребёнка. Наш корреспондент ведёт прямую трансляцию с места трагедии

По одной из версий, до трагедии между мужчиной и погибшей женщиной случился конфликт. Очевидцы уверяют, что слышали ссору соседей, крики и плач ребенка, затем раздались выстрелы. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все детали случившегося.

Видео с места стрельбы в Москве.В Москве мужчина расстрелял семью в квартире. Среди погибших - ребенок

ИСТОЧНИК KP.RU

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