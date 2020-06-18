2020-06-18T17:52:42+03:00
Происшествия

Отвергнутый парень расстрелял семью девушки-модели: Что известно о погибших в Москве

Одной из жертв стрельбы на улице Приорова стал маленький ребенок [фото, видео]
Андрей АБРАМОВ
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Светлана с внукомСветлана с внуком
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Днем 18 июня в многоэтажке на улице Приорова на севере столицы раздались выстрелы. Соседи тут же позвонили 02. Из карабина неизвестный открыл огонь по семье. Мотивы убийцы сейчас устанавливают следователи.

Светлана и Елизавета

Светлана и Елизавета

Погибли две женщины, маленький ребенок и мужчина. По предварительной информации от источников «Комсомольской правды» в силовых ведомствах, погибли 23-летняя Елизавета, ее мама Светлана и внук последней. О погибшем мужчине пока информации нет. Вероятно, это сам стрелок. Ему 22 года.

Отрабатывается версия, по которой стрелявший — бывший молодой человек убитой девушки

Отрабатывается версия, по которой стрелявший — бывший молодой человек убитой девушки

— Отрабатывается версия, по которой стрелявший — бывший молодой человек убитой девушки, — сообщил источник kp.ru.

Елизавета была моделью.

Елизавета была моделью.

Елизавета принимала участие в показах Вячеслава Зайцева. Семья благополучная, много путешествовала. В их аккаунтах множество фотографий с российских курортов и из европейских столиц.

Мотивы убийцы сейчас устанавливают следователи. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мотивы убийцы сейчас устанавливают следователи.Фото: Иван МАКЕЕВ

— Елизавета не была профессиональной моделью. Красивая девушка, поэтому иногда ее приглашали на съемки. Она была максимально добрым человеком, никогда никому не делала зла. В подростковом возрасте они жила в Питере. Общалась с компанией блогера Хованского, — сообщил kp.ru один из знакомых погибшей.

Про молодого человека по имени Севастьян известно пока немного:

— Он учился в московском Финуниверситете на факультете социологии-политологии. Однако вуз не окончил. Учеба у него не пошла и он взял академический отпуск — пошел в армию. Вернулся и попытался восстановиться в вузе, походил на пару лекций и забрал документы. Ни с кем особо из одногруппников отношений не поддерживал, но и изгоем в коллективе не был, — рассказали «Комсомолке» знакомые стрелка.

Севастьян учился в Финуниверситете на факультете социологии-политологии, однако взял академический отпуск и положенный год отслужил в армии. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Севастьян учился в Финуниверситете на факультете социологии-политологии, однако взял академический отпуск и положенный год отслужил в армии.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Видео с места стрельбы в Москве.В Москве мужчина расстрелял семью в квартире. Среди погибших - ребенок

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Днем в четверг, 18 июня, в полицию поступило сообщение о стрельбе в одной из многоэтажек на улице Приорова, что на севере Москвы. Очевидцы сообщили о мужчине, который вышел на лестничную площадку с оружием и начал палить (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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