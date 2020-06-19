Больных COVID-19, похоже, губят не только короновирусы, но и частицы микропластика

Экологи из Университета штата Юта (Utah State University), ведомые профессором Дженис Брани (Janice Brahney), 14 месяцев анализировали пробы воды, почвы и воздуха в 11 заповедниках на западе СЩА. И обнаружили: эти чистейшие, казалось бы, места на самом деле чудовищно загрязнены. Загрязнены так называемым микропластиком – полимерными частицами с поперечником менее 5 миллиметров.

С открытием американцев коротко познакомил портал портал Wired, сославшись на публикацию в научном журнале Science.

Ученые подсчитали: на заповедники с дождем и ветром ежегодно «выпадают» словно бы 120 миллионов измельченных пластиковых бутылок – это примерно 1000 тонн. Надо понимать, что менее отдаленные районы подвержены еще более концентрированному загрязнению. То есть, микропластиком в той или иной степени усыпана вся наша планета. Что, похоже, уже «аукнулось» её населению.

Гранула микропластика на кончике иглы. Она одна из тех, которые Дженис Брани нашла в заповедниках.

Еще в 2017 году медики и экологи, озабоченные обилием микропластика в окружающей среде, обращали внимание: люди вдыхают микроскопические полимерные частицы, витающие в воздухе, глотают их вместе с водой и пищей. Пластик, таким образом, попадает в легкие, в желудок, в сосуды. Что грозит, как пугали ученые, неадекватным ответом иммунной системы, который, в свою очередь, приводит к воспалению тканей и повреждению клеток крови.

Не прошло и 3 лет, как человечество охватила пандемия COVID-19 – недуга, осложненного, как раз агрессивными действиями иммунитета – так называемым цитокиновым штормом и сопутствующими поражениями легких, пищеварительного тракта, сердечно-сосудистой системы и даже мозга.

Выводы авторов исследования, которые тогда и не подозревали, что окажутся своего рода пророками, подразумевают: у заболевших ныне людей стоит искать не только коронавирусы и антитела на них, но и внедрившиеся в организм полимерные микрочастицы. Ведь симптомы, вызванные ими, поразительно похожи на те, которые демонстрируют пациенты, пораженные COVID-19. Особенно тяжелые.

Легкие, пораженные коронавирусами. Возможно, не без помощи микропластика.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Откуда берется микропластик и чем он еще вреден?

Более 60 процентов так называемого первичного микропластика «генерируют» автомобильные покрышки. С одного комплекта стесываются около 20 граммов микроскопических полимерных частиц каждые 100 километров.

Еще четверть добавляют синтетические ткани, с которых каждая стирка смывает в канализацию частички волокон.

Цветными полимерными микрогранулами насыщают синтетические краски. Отслаиваясь со временем, они обильно «опыляют» окрестности.

Микрогранулы подмешивают в шампуни и зубную пасту.

В последнее время добавился еще один – весьма обильный - источник микропластика. Блестки. Яркие прилипчивые крупинки или пластинки, которыми женщины украшают всевозможные части тела, а производители елочных игрушек — свою продукцию.

Производят блестки путем соединения алюминия с полиэтилентерефталатом (PET). Наносить их на тело сейчас модно - «блестящие красотки» распространяют свои фото в соцсетях, срывают лайки, провоцируют подражание. Однако рано или поздно они умываются или даже встают под душ - это зависит от места, покрытого блестками, и его площади. PET попадает в канализацию, а в итоге, в реки, озера, моря и океаны, где обитатели местных экосистем с интересом его поедают.

Блестки и прочий микропластик находят даже в арктическом льду.

То, что и «полимерная дрянь» - в том числе и блестящая - уже везде, подтверждают исследования доктора Трисии Фаррелли (Trisia Farrelly) из новозеландского Университета Мэсси (Massey University in New Zealand), о которых рассказано на портале Eco Watch .

По данным бельгийских исследователей из Гентского Университета (University of Ghent), европейцы, регулярно употребляющие морепродукты, съедают более 10 тысяч блесток в год. Ими напичкана треть рыбы.

Есть еще и вторичный микропластик, который появляется путем естественного дробления разнообразного синтетического мусора на всё более мелкие частицы – вплоть до частиц наноразмеров. То есть, до нанопластика.

Вреда окружающей среде добавляют современные модные увлечения.

Некоторые ученые вполне серьезно предполагают, что микроскопические и наноскопические полимерные частицы пластика способны переносить на себе и бактерии и вирусы. Что подкрепляет гипотезу о том, что микропластик все-таки участвовал в нынешний пандемии – не только в ее осложнении, но и в распространении.

Как-то ограничить производство и использование микропластика, конечно, можно. Но механически очистить окружающую среду от того, что уже накопился, просто нереально. Единственная надежда на недавно обнаруженные бактерии, способные поедать полимерные вещества. Эксперименты продолжаются весьма успешно, но до практического применения дело пока не дошло.