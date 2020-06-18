Мама двоих детей в разводе: «Не работаю. Доходов нет. А малоимущей меня не признали»

В редакцию «Комсомолки» обратилась мама двоих детей Анна Никонова (фамилия изменена). История такая: Анна подала заявление на ежемесячное пособие на детей от 3 до 7 лет, а соцзащита ей отказала. Напомним, президентская выплата положена тем семьям, чей среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума. Анна в разводе, на алименты официально не подавала, не работает — сидит дома с детьми, состоит на бирже труда. То есть доходов у нее никаких. Бывший муж денег на руки не дает, но при этом оплачивает расходы на детей — кружки, еду, одежду. Помогают и родители Анны. А вот государство ей в помощи отказало. Пособия на детей от 3 до 7 лет начисляют с 1 июня, но при этом задним числом — с 1 января. За двоих детей Анне должны были перечислить больше 70 тысяч рублей.

- В соцзащите мне сказали, что я должна либо предоставить данные о том, сколько мой муж тратит денег на детей, либо официально подать на алименты, либо устроиться на работу. То есть я должна иметь хоть какой-то доход. С бывшим мужем мы сохранили хорошие отношения, если подам на алименты — все испорчу. Работать я пока не могу, дети постоянно болеют, в сад их не отдашь. Но как мне объяснили, если никакого дохода у меня нет, то малоимущей меня признать не могут, - изумляется Анна.

Мы тоже в «Комсомолке» изумились и обратились за помощью к юристу.

- Эта ситуация очень распространенная и при этом спорная, - пояснил kp.ru адвокат, кандидат юридических наук Андрей Некрасов. - Юридически Анна права. Она и ее бывший муж уже не члены одной семьи, а дети проживают с ней. Поэтому встает вопрос, насколько корректно требовать от нее данные о доходах бывшего мужа. Что касается алиментов, то подавать на них — это право, а не обязанность. Заставить это сделать никто не может.

С другой стороны, соцзащита должна убедиться в том, что семья действительно малоимущая. А доступа к налоговой тайне, чтобы проверить доходы отца детей, у нее нет, да и не всегда отцы помогают детям материально. Поэтому женщине и предложили либо трудоустроиться, либо подать на алименты.

Конечно, решение об отказе в выплате можно оспаривать в суде. Но обычно в подобных случаях на это никто не решается, ведь только на первом этапе адвокату придется заплатить не меньше, чем тысячу долларов, плюс время и нервы, которые придется потратить на походы в суд.

Справка «КП»

Кому положены детские пособия с 3 до 7 лет

Главным условием для назначения пособия на детей от 3 до 7 лет является уровень доходов. Среднедушевой доход семьи должен быть не больше прожиточного минимума на душу населения в конкретном регионе. Региональные власти праве добавить и собственные дополнительные требования. Если в семье несколько детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, то пособие платится на каждого ребенка до достижения им 8 лет.

Чтобы определить, назначат ли выплаты, потребуется рассчитать среднедушевой доход. Берем годовой доход, полученный за полгода до обращения. Общую сумму делим на 12 месяцев, а полученный результат — на количество членов семьи и сравниваем с величиной прожиточного минимума по региону. Если полученная сумма не дотягивает до прожиточного минимума, пособие положено.

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