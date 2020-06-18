Ливни обрушились на Москву: люди идут по колено в воде, затопило Дмитровское шоссе

Прогнозы синоптиков оправдались. На смену жаре в столичный регион пришли сильные ливни. Еще с утра 18 июня в Москве стоял изнуряющий зной, а уже после обеда с севера пришли грозовые тучи и дождь.

Ранее об этом предупреждал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.

«Царству жары осталось совсем недолго, уже сегодня в вечерние часы с северо-востока на столицу будет оказывать влияние атмосферный фронт. Вполне возможны кратковременные дожди ливневого характера и грозы, которые немного охладят атмосферу», - сказал специалист в эфире радио «Комсомольская правда».

В некоторых районах столицы дождь буквально затопил улицы. Так, на Госпитальном переулке камеры зафиксировали курьера, который оказался по колено в воде. Мужчине пришлось слезть со своего велосипеда, чтобы пересечь дорогу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/785707" frameborder="0"></iframe> Последствия ливня в Москве.

А Дмитровское шоссе в районе реки Лихоборка и станции МЦК "Окружная" затопило. Это привело к сильнейшей пробке, растянувшей на семь километров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/785711" frameborder="0"></iframe> В Москве мощно затопило Дмитровское шоссе.

Напомним, что подобные температурные показатели зафиксированы впервые с 1892 года. Прохлада по отметкам синоптиков снизит температуру до отметки 23-25 градусов, что будет являться нормой для этого летнего периода.