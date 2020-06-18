«Органы были повреждены, как на поздней стадии рака»: в Москве от осложнений коронавируса погибла двухлетняя девочка

Двухлетняя Маруся скончалась в реанимации московской Морозовской больницы. Как рассказала ее мама, Анна Паршикова, еще в апреле вся семья переболела инфекцией, похожей на коронавирус, сообщают РИА новости. У девочки поднялась температура под 40, врачи заподозрили энтеровирус, но через два дня все прошло. А через три недели у малышки снова началась лихорадка, температура подскочила до 39-ти.

Распух лимфоузел на шее, на ногах появилась сыпь. Мама отправила фото высыпаний знакомому педиатру, и та посоветовала срочно вызывать Скорую: похоже на Кавасаки.

Что такое синдром Кавасаки

Впервые это заболевание описал в 1967 г. японский педиатр Томисаку Кавасаки, который скончался 5 июня нынешнего года.

Врач отмечал 6 главных признаков синдрома: лихорадка, покраснение горла, конъюнктивит, сыпь на коже, отек рук и ног, увеличение лимфатических узлов на шее.

При синдроме Кавасаки повреждаются средние и мелкие артерии, возможны осложнения на сердце.

Чаще всего болезнь поражает малышей от одного года до пяти лет.

Что является причиной заболевания, до сих пор остается загадкой. Есть предположения, что запустить системное воспаление сосудов могут инфекционные агенты, вирусы и бактерии.

«СГОРЕЛА ЗА 7 ДНЕЙ»

Через два дня после появления симптомов Марусю Паршикову госпитализировали в Морозовскую больницу. Спустя пять дней, 23 мая, она умерла в реанимации. Анализ показал в крови антитела к коронавирусной инфекции. Как рассказали врачи, на вскрытии были обнаружены обширные поражения внутренних органов, у девочки был Кавасаки-подобный синдром, вызванный коронавирусом. По словам матери погибшего ребенка, медики признались ей, что раньше видели такие чудовищные повреждения только на поздних стадиях рака или при иммунодефиците.

Анна Паршикова призвала всех родителей внимательно относиться к симптомам и как можно быстрее вызывать Скорую помощь. «На днях по ТВ сказали, что в Москве нет ни одного ребенка с этим синдромом. Вместо того, чтобы предупредить родителей, их дезинформируют. Мне пишут сотни людей, я рассказываю им о симптомах дочери и советую обратиться за помощью», - говорит женщина.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Коронавирус на самом деле не щадит детей?

С самого начала вспышки Ковид из Китая шли сообщения, что коронавирус, похоже, «безразличен» к детям. Первое время среди заболевших вообще не регистрировалось малышей и подростков. Потом стали появляться единичные случаи.

- Анализ ранних лабораторно подтвержденных случаев в Ухане не выявил заболеваний в возрасте до 15 лет. В других странах была зафиксирована низкая заболеваемость детей, около 1 - 2% случаев, - отмечает врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор дзен-канала и инстаграм DoctorPavlova Зухра Павлова.

По словам эксперта, дети, по-видимому, испытывают более мягкие симптомы, чем взрослые, тяжелые и опасные для жизни случаи встречаются редко. Однако коронавирус, безусловно, не безобиден для маленьких пациентов. Уже есть данные двух клинических исследований из Китая, которые показывают, что дети так же восприимчивы к инфекции, как и взрослые, хотя с меньшей вероятностью проявляют тяжелые симптомы.

- На данный момент неизвестно, является ли более низкая заболеваемость ковидом детей следствием их возраста или того, что многие государства первым делом закрыли школы, не дав разгуляться заразе, - поясняет доктор Павлова. - Хотя, есть обнадеживающие исследования передачи вируса в 15-ти школах Нового Южного Уэльса (Австралия): несмотря на то, что образовательные учреждения работали весь март, там заболели единицы.

В то же время во французских Альпах выявлен ребенок с ковидом, который контактировал более чем со 100 людьми, но никого не заразил.

«Почему у детей особые отношения с вирусом? Есть масса гипотез, - отмечает врач. - В том числе, возможно, из-за частых простуд у детей формируется определенный перекрестный иммунитет. Кроме того, у них, как правило, свежие прививки против других болезней». Это в целом может стимулировать иммунную систему, считают специалисты.

Что касается Кавасаки, то в научной литературе описан детский мультисистемный воспалительный синдром (Pediatric Multisystem Inflammatory Syndrome, PMIS), связанный с коронавирусом. Его клинические особенности очень похожи на симптомы болезни Кавасаки: воспаление мелких и средних сосудов, увеличение лимфоузлов, сыпь, лихорадка, изменение (покраснение) слизистых оболочек, поражает в основном детей младше 15 лет, преимущественно девочек, и является достаточно редким явлением.

- Новый синдром, похожий на Кавасаки, в определенный момент встречался в 30 раз чаще традиционного Кавасаки (на сегодня в мире известно о 600 случаях PMIS. - Ред.). Все дети были с подтвержденным ковидом, - рассказывает Зухра Павлова. - Клиническое исследование восьми детей, страдающих этим синдромом в Великобритании, показало, что у семи было превышение возрастной нормы веса. Трое детей из Швейцарии, имеющих симптомы PMIS, были мужского пола, неевропейского происхождения и страдающие ожирением.

Другие исследования сообщают, что большинство пострадавших детей были африканского или азиатского происхождения. «К этим исследованиям, как и ко всем другим, надо подходить с аккуратностью и осторожностью, так как данных все еще недостаточно», - подчеркивает доктор Павлова. В любом случае родителям нужно внимательно следить за указанными симптомами у детей и, не теряя времени, обращаться к врачу.

ВАЖНО

Московские врачи заметили, что Кавасаки-подобный синдром может развиваться у детей, переболевших коронавирусом, через 1 — 6 недель. Госпитализация в большинстве случае помогает спасти жизнь, говорят медики. В московскую Морозовскую больницу за время эпидемии было госпитализировано 13 детей с мультисистемным воспалительным синдромом. Большинство из них уже выздоровели.