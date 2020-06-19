2020-06-20T01:37:13+03:00
Наука

Птицы видят то, что людям невидимо

Эксперименты с колибри открыли ученым глаза на удивительные особенности их зрения
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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По сравнению с колибри человек - дальтоник, - уверяют ученые.По сравнению с колибри человек - дальтоник, - уверяют ученые.
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Птицы воспринимают окружающий мир куда более ярко и насыщенно, чем мы, видят то, что нам невидимо. Ведь диапазон зрения пернатых гораздо шире человеческого. Это продемонстрировали эксперименты, которые провели эволюционные биологи и неврологи, ведомые Мэри Касвелл Стоддард (Mary Caswell Stoddard) из Принстонского университета (Princeton University). Подопытными стали колибри - трехцветные селасфорусы (Selasphorus platycercus).

Птичек приманивали к кормушкам со сладкой водой светом той или иной волны, включая ультрафиолетовое излучение, невидимое человеческому глазу. Меняли освещение, пытаясь запутать крошечны участников эксперимента. Но колибри верно находили угощение, «понимая» какая конкретно подсветка к нему ведет.

Проанализировав поведение птичек, ученые поняли, что те способны, во-первых, видеть в ультрафиолетовом диапазоне, во-вторых различать сочетания различных световых волн. Конкретно они воспринимают ультрафиолетовый и красный свет, ультрафиолетовый и зеленый, ультрафиолетовый и желтый, ультрафиолетовый и фиолетовый.

Экспериментаторы полагают, что колибри обладают столь уникальным восприятием благодаря «четвертому виду колбочек» - дополнительному к тем трем, реагирующим на свет и цвет чувствительным элементам в глазах, которые имеются у других животных. В том числе и у людей.

Эксперимент показал, что колибри могут видеть в ультрафиолетовом диапазоне и различать сочетания различных световых волн. Фото: Shutterstock

Эксперимент показал, что колибри могут видеть в ультрафиолетовом диапазоне и различать сочетания различных световых волн.Фото: Shutterstock

По одной из гипотез, зрение наших далеких предков тоже было и острее и шире. Якобы на заре эволюции они видели и в ультрафиолетовым диапазоне, как колибри, и в инфракрасном, как змеи. Что помогало лучше ориентировать в далеко не дружелюбном мире, находить пищу и самим ею не становиться. Но со временем диапазон зрения сузился. За ненадобностью. Равно, как и многое другое. Например, и нюх пропал. Однако, если верить так называемым экстрасенсам и прочим людям-рентгенам, то способности воспринимать невидимые обычному глазу излучения лишились не все.

Об особенностях удивительного зрения колибри рассказал портал ScienceAlert, сославшись на публикацию в PNAS.

ИСТОЧНИК KP.RU

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