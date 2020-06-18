Галину Дашевскую, сыгравшую Джамилю в «Белом солнце пустыни», насмерть сбил поезд

Машинист поезда заметил 79-летнюю Галину Дашевскую и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Заслуженная артистка России скончалась от полученных травм.

Театр им.Моссовета в шоке от случившейся трагедии. Галина Дашевская играла на этой сцене более полувека, всегда была занята в репертуаре , где у нее были большие и серьезные роли.

«Очень обаятельная женщина, красавица даже в возрасте, с незабываемым голосом, - вспоминают Галину Дашевскую ее коллеги. - У нее замечательная семья. Муж, у которого проблемы с сердцем, дети… Дня них это жуткая трагедия. Несчастный случай оборвал жизнь прекрасного человека».

Театральные зрители хорошо знают Галину Дашевскую по ее работам на сцене, да и в кино она сыграла немало ролей, например, одну из жен Абдуллы, Джамилю, в «Белом солнце пустыни».

Дашевская родилась 8 мая 1941 года. Она окончила студию при театре им.Моссовета под руководством Юрия Завадского, а с 1964 года начала работать в театре имени Моссовета. Она также прославилась благодаря картинам «Дальше – тишина», «Июльский дождь», «Падение», «Красная стрела», «Жалоба», «Отпуск, который не состоялся», «День приезда – день отъезда» и «Операция на сердце».