2020-06-18T19:41:26+03:00
Происшествия

«Оставлял под дверью цветы и кричал под окнами, что любит»: стрелок два месяца не давал покоя всему дому

Соседи наблюдали странные сцены во дворе многоэтажки на улице Приорова в Москве, где нашли мёртвыми четверых
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Комментарии: comments2
Севастьян Путинцев на кадрах с камеры наблюдения.Севастьян Путинцев на кадрах с камеры наблюдения.
Изменить размер текста:

В истории со стрельбой на севере Москвы много загадок. Но мотив массового расстрела ясен. В квартиру своей девушки Лизы Хлюпиной её бывший парень Севастьян Путинцев пришёл, чтобы отомстить за разрыв. Как выяснилось, последние два месяца он не давал прохода возлюбленной.

- Я видела его раз десять во дворе. Он караулил Лизу на лавке. Приходил с цветами. А пару дней назад поздно вечером кричал под окнами, что любит её, - рассказала kp.ru соседка Ольга Гололобова.

По словам женщины, в момент громкого признания влюблённый был пьян.

- Лиза к нему не вышла тогда. Он вёл себя странно. Было заметно, что шатается и явно не в себе!

По словам других соседей, в отношениях пара была больше трех лет. Молодой человек часто подвозил Лизу к дому на своей старенький иномарке "Крайслер". На этой же машине он приехал в день убийства.

Автомобиль, на котором Путинцев приехал к дому своей возлюбленной. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Автомобиль, на котором Путинцев приехал к дому своей возлюбленной.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Сейчас зелёную машину осматривают следователи. Внутри настоящий бардак: пустые стаканы, бутылки от газировки и пакеты из кафе быстрого питания.

Напомним, в квартире на улице Приорова была убита целая семья. 23-летняя Лиза Хлюпина, её 3-летний племянник и мама. После их убийства преступник покончил с собой.

Видео с места стрельбы в Москве.В Москве мужчина расстрелял семью в квартире. Среди погибших - ребенок

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отвергнутый парень расстрелял семью девушки-модели: Что известно о погибших в Москве

Одной из жертв стрельбы на улице Приорова стал маленький ребенок (подробности)

"Стрелял в головы": тела погибших в Москве настолько изувечены, что долго не могли опознать

Четыре тела сейчас находятся за дверью двушки на улице Приорова, что на севере Москвы. Днем в одноподъездный дом зашёл мужчина, с карабином за спиной. Это Севастьян Путинцев. Мужчина поднялся в лифте в квартиру своей бывшей девушки Елизаветы Хлюпиной. Сначала он убил четырехлетнего мальчика, потом саму Лизу и её мать. После этого мужчина застрелился (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Вспышку коронавируса в Пекине взяли под контроль
Бессимптомные носители COVID-19 имеют более слабый иммунитет, считают ученые
Звезду фильма «Белое солнце пустыни» насмерть сбил поезд
Минздрав рассматривает вопрос о возобновлении диспансеризации
Голикова допустила, что второй волны коронавируса в России может не быть
Видео из квартиры в Москве, где парень расстрелял семью, показал СК
Автор идеи о разблокировке Telegram объяснил снятие ограничений с мессенджера
Список погибших при стрельбе в жилом доме в Москве
Суд арестовал внука экс-губернатора Хабаровского края после ДТП в Москве
СК завёл дело о тройном убийстве после стрельбы на севере Москвы
Задержан кандидат в президенты Беларуси Бабарико
Вениамин Кондратьев снял карантин в Краснодарском крае
Появилось фото стрелка, устроившего бойню в квартире в Москве
"Был сильный крик, будто кого-то резали": Сосед рассказал о стрельбе в Москве
Против Порошенко возбудили уголовное дело за томос об отделении украинской церкви
Один из сотрудников ДПС, попавших под обстрел на Ленинском проспекте, пошел на поправку