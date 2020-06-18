2020-06-18T18:59:21+03:00
Политика

Володин о преемнике президента: После Путина будет Путин

Спикер Госдумы рассказал, каким будет следующий лидер России
Роман ГОЛОВАНОВ
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, каким будет следущий лидер России после Владимира Путина.Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, каким будет следущий лидер России после Владимира Путина.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, каким будет следущий лидер России после Владимира Путина. Политик дал большое интервью «Газете.ру».

— Если мы с вами говорим о сильной России, то после Путина будет Путин, — отметил Володин.

По мнению спикера, все, что будет происходить с нашей страной после Путина, случится по лекалам, заложенным нынешним президентом.

— Россия может быть только сильной. Путин это сделал. Он заложил систему, которая Россию делает сильнее с каждым годом, — сказал политик.

Володин отметил, что Путин создал основу и фундамент, которые станут опорой для будущего главы государства.

— Будет продолжатель всего того, что он сейчас создал, — поделился он.

Спикер Госдумы уверен, что Путин, за годы своего президентства, принимал верные и эффективные решения. А также - он создал систему управления, устойчивую к вызовам и потрясениям.

— И поэтому, когда мы говорим о президенте, вот весь мир понимает: России повезло, у нее есть сильный Путин, — подытожил Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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