"Толпе мало смертей": Домогаров вступился за Ефремова и вспомнил трагедию с Владом Галкиным

Александр Домогаров поддержал Михаила Ефремова после смертельного ДТП в центре Москвы. Александр Юрьевич обрушился с гневной отповедью на тех, кто проклинает его коллегу, желая тому самого жестокого наказания. Такое поведение публики до того возмутило Домогарова, что у него пропало желание выступать.

Александр Домогаров выступил с заявлением в защиту Михаила Ефремова. "Я понимаю, что навлеку на себя гнев. Но клянусь, у меня теперь нет никакого желания выходить на сцену перед вами, давать концерты", - начал свой монолог актер.

Он назвал страшную катастрофу, которая произошла с Ефремовым, лакмусовой бумажкой. "Она показала отношение общества. Это ужасно, что произошло. Миша виноват. Судить его будет суд! И не нужно рассуждать о его жизни!", - потребовал от публики артист.

Домогаров напомнил о том, что в мире нет ни одного безгрешного человека. "Вы, осуждающие, не пили, не бросали жен, жили всегда с одной женой, не били женщин, не изменяли, не ночевали у приятелей или у подруг, вы не продавались за гроши, вы не подставляли своих товарищей ради своей выгоды, вы не посылали гневных писем...", - негодует звезда фильма "Графиня де Монсоро".

domogarov.aleksandr Страшная катастрофа, которая произошла с Мишей Ефремовым, - лакмусовая бумажка...

По его словам, никто не смеет осуждать Ефремова. "Вы, которые топчитесь на крови?! У меня нет никакого желания выходить к вам на сцену! Мы богема, мы увядшая культура, мы не несем ничего хорошего. Не ходите в театр! По крайней мере на мои спектакли… Я никогда не буду к вам, зрители, теперь чувствовать уважение", - подчеркнул Александр Юрьевич.

В комментариях подписчики попросили кумира не быть таким категоричным. Ведь не все травят Михаила Олеговича. На что актер напомнил всем: из-за подобной травли Россия уже потеряла талантливого актера Владислава Галкина. "Народ и СМИ линчевали Влада Галкина и убили его. Толпе мало таких смертей", - резюмировал Домогаров.

Отметим, 17 июня Михаила Ефремова доставили на очередной допрос в полицию. Артиста забрали из его дома в Плотниковом переулке. Говорят, актер похудел на шесть килограммов, отказывается от еды.

Вечером 8 июня у дома № 3 на Смоленской площади актер на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого умер в больнице. Артисту предъявлено обвинение. Ему грозит от пяти до 12 лет колонии. В крови Ефремова после ДТП помимо высокой дозы алкоголя были обнаружены следы наркотических веществ. Ефремов находится под домашним арестом. Сам он заявлял, что признает вину и готов оказать помощь семье погибшего.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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