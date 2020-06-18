Стрелял точно в голову, чтоб наверняка: стрелок отомстил семье бросившей его модели

Сегодня без камер видеонаблюдения не обходится ни одно происшествие. Вот и 18 июня днем камера на подъезде многоэтажки на улице Приорова (район Коптево) в числе прочих сняла молодого человечка в очечках. За плечами — что-то вроде гитарного футляра.

Через несколько минут — крики и звуки выстрелов. И эти кадры стали материалом уголовного дела.

Убийца попал на кадры камеры наружного наблюдения.

Полиция приехала после звонка соседей. Сначала говорили о захвате заложников. Но драма развивалась стремительно. В квартире, куда пришел «человек с гитарой», обнаружили четыре трупа.

Погибли 51-летняя Светлана Тивченко, ее дочь, 23-летняя Елизавета Хлюпина, и 4-летний внук Светланы, Лизин племянник. Мальчик — сын старшей дочери Тивченко Инны. Он гостил у бабушки, когда к ним в квартиру пришел безумец Севастьян Путинцев.

Светлана Тивченко.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Его тело нашли там же. 22-летний Путинцев покончил с собой.

- Обе женщины убиты выстрелами в голову, - сообщила "КП " Юлия Ивановна, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

По предварительным данным, преступник стрелял из карабина «Сайга». Соседи говорят, что было не меньше шести выстрелов.

- Хлопки были очень громкими. У нас просто стекла тряслись. Крики женщин я не слышал, но сразу в полицию позвонил, - рассказал Олег Мельниченко, сосед семьи. - Мы все в шоке от случившегося. Это была хорошая семья. Лизу я часто видел, она очень красивая девушка.

Четырехлетний внук гостил у бабушки, он стал одной из жертв расправы.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Елизавета принимала участие в показах Вячеслава Зайцева.

— Она не была профессиональной моделью. Красивая девушка, поэтому иногда ее приглашали на съемки, — рассказал «КП» приятель Лизы.

Елизавета Хлюпина.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Красота ее и погубила. Путинцев последние два месяца не давал ей проходу. И в этом дворе его знали.

- Я видела его раз десять. Он караулил Лизу на лавке. Приходил с цветами. А пару дней назад поздно вечером кричал под окнами, что любит её, - рассказала соседка Ольга Гололобова. - Лиза к нему не вышла тогда. Он вёл себя странно. Было заметно, что шатается и явно не в себе!

Севастьян Путинцев.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По словам других соседей, в отношениях пара была больше трех лет. Молодой человек часто подвозил Лизу к дому на своем стареньком "Крайслере". На этой же машине он приехал в день убийства.

Криминалист у "Крайслера" убийцы.Фото: Иван МАКЕЕВ

Судя по всему, Лиза отвергла не вполне адекватного поклонника. И тот решил отомстить.

— Он учился в московском финуниверситете на факультете социологии-политологии. Однако вуз не окончил. Взял академический отпуск, пошел в армию. Вернулся и попытался восстановиться в вузе, походил на пару лекций и забрал документы. Ни с кем особо из одногруппников отношений не поддерживал, но и изгоем в коллективе не был, — рассказали «Комсомолке» знакомые стрелка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/785713" frameborder="0"></iframe> По факту инцидента со стрельбой в квартире на севере Москвы возбуждено уголовное дело.

Уголовное дело заведено по факту убийства. Наказать за загубленные жизни некого.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/785695" frameborder="0"></iframe> Видео с места стрельбы в Москве.В Москве мужчина расстрелял семью в квартире. Среди погибших - ребенок

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«Оставлял под дверью цветы и кричал под окнами, что любит»: стрелок два месяца не давал покоя всему дому

В истории со стрельбой на севере Москвы много загадок. Но мотив массового расстрела ясен. В квартиру своей девушки Лизы Хлюпиной её бывший парень Севастьян Путинцев пришёл, чтобы отомстить за разрыв. Как выяснилось, последние два месяца он не давал прохода возлюбленной (подробности)

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