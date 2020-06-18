Задержан «главный конкурент» Лукашенко на выборах

Этот четверг отметился тревожными сообщениями о том, что один из кандидатов (пока не зарегистрированных) в президенты Белоруссии - Виктор Бабарико – и его сын Эдуард вдруг перестали выходить на связь. Повезли сдавать в ЦИК страны очередную порцию подписей для регистрации и бесследно пропали. Версию задержания эксперты выдвинули сразу – все к тому шло. Незадолго до этого Минск ввел внешнее управление в принадлежащем российскому «Газпрому» «Белгазпробанке» - его до недавнего времени и возглавлял Бабарико. Были арестованы и некоторые его бывшие подчиненные.

Ближе к вечеру председатель Комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель подтвердил, что предприниматель задержан.

- Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности, - пояснил Тертель. – Он попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму с подконтрольных ему счетов.

Может быть, в предвыборную страду это не так уж и удивительно, учитывая, что счет избирательного фонда Виктора Бабарико в Беларусьбанке был заблокирован. Однако, у следствия – свои резоны. По словам Тертеля, бизнесмена подозревают в махинациях с векселями на сумму свыше 60 миллионов долларов, «в результате которых на зарубежные счета в подконтрольных структурах членами преступной группы выведена крупная сумма в валюте».

Также, по данным главы Комитета госконтроля, были установлены отмывочные схемы, по которым выводились деньги в иностранные банки. К примеру, в латвийский банк со счетов «Белгазпромбанка», по словам Тертеля, утекли свыше 400 миллионов долларов США. А если этих обвинений мало, то еще и задокументированы «многочисленные факты получения взяток должностными лицами банка за предоставление кредитов предпринимателям и лицам с плохой кредитной историей». Так и видится, как банкир берет мзду с клиентов, которые грешат просрочками.

Есть и совсем экзотичное обвинение: «Установлена причастность ряда должностных лиц к организации схем по принуждению граждан к получению кредитов на свое имя, в последующей передаче им денежных средств и обеспечением этими средствами граждан за проценты», - прямая цитата главы Комитета госконтроля Белоруссии. Как хотите, так и понимайте. Видимо, клиентов в банк вели под дулом автомата и заставляли расписываться в документах.

На фоне скрытой социологии, которая на грядущих выборах президента Белоруссии отдавала предпочтение Бабарико (до 57%), нынешние события очень смахивают на попытку выбить из гонки конкурента. Если очень постараться, на любого бизнесмена можно нарыть какой-никакой компромат. Только в случае с экс-главой «Белгазпромбанка» получается очень кстати. Особенно на фоне недавнего задержания другого белорусского оппозиционера – блогера Сергея Тихановского. Он не смог выдвинуться в президенты, на участие в выборах документы подала его супруга. Со стороны выглядит, словно Батька занервничал и начал рубить с плеча.

Но ведь невозможно же арестовать всех конкурентов?

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Похоже, Александр Лукашенко близок к раскрытию «заговора банкиров», о котором не устает говорить весь последний месяц. 9 августа в Белоруссии должны состояться выборы президента, на высшую должность претендует на только Батька, но и экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, который покинул этот пост ради участия в выборах. И, вот ведь совпадение, - и у банка (который принадлежит российскому «Газпрому»), и у самого бизнесмена тут же начались проблемы (подробности)