Эксперт: «Цифрового концлагеря у нас не будет. Будет цифровая колония-поселение»

К 2023 году заработает единый регистр населения – огромная электронная база данных россиян. Кроме того, государство намерено активно развивать Единую биометрическую систему, в которой будут собраны наши фото, записи голоса и другие биометрические параметры.

Многие россияне откровенно боятся цифровых проектов, которые запустило государство. Пугает и то, как этой информацией распорядятся власти, и то, что будет, если она «утечет» на черный рынок. Для будущего, в котором вся жизнь человека доступна в пару кликов мышкой уже придумали красноречивый термин – цифровой концлагерь. «Комсомолка» выяснила у специалиста, стоит ли народу опасаться тотальной цифровизации.

- Люди зря боятся цифрового концлагеря – мы уже в нем или где-то на подходе, - уверен директор автономной некоммерческой организации «Информационная культура» Иван Бегтин. - Хотя применительно к России правильней было бы говорить о цифровой колонии-поселение: у вас нет охраны и колюче проволоки, нужно просто отмечаться у администрации. Зато есть некоторая свобода действий. Можно ходить на работу, пользоваться связью, заказывать еду из ресторанов. Более мягкий вариант. Основные риски для безопасности создают сами системы безопасности. Система мониторинга школьников, которую сейчас создают, может засечь те или иные угрозы детям. С другой стороны, утечки из нее как раз помогут тем людям, которые эту угрозу детям несут.

По словам эксперта, главная проблема в том, что такие системы создают без общественного консенсуса: людей не спрашивают, хотят они этого или нет.

- Для сравнения, в США 5 крупных компаний отказались предоставлять полиции системы с распознаванием лиц. Они понимают, что в противном случае это приведет к бойкоту их продукции, - говорит Бегтин. - Россия, несомненно, добилась определенных успехов в построении государственных цифровых проектов. Взять хотя бы те же «Госуслуги», это во многом эффективный продукт. Но в других развитых странах просто нельзя указать всем регионам и ветвям власти работать на одном портале.

Напомним, в России создают единый регистр населения. По сути это будет собрание информации, которая есть у государства о том или ином гражданине: ФИО, дата и место рождения и смерти, пол, записи акта гражданского состояния, СНИЛС, ИНН и другие. Всего больше 30 видов сведений от 12 поставщиков, то есть органов власти разных уровней.

А вот чего в регистре не будет, так это медицинских или биометрических данных, номеров телефонов, данных о налогах, имуществе и штрафах.

Создание регистра, как говорят власти, позволит быстро оказывать россиянам адресную поддержку, в том числе и материальную, причем без предоставления людьми каких-либо подтверждающих документов. Ведь они и так будут собраны в одном месте.