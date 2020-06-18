Депутат Бундестага: Меркель финансирует «Антифу», которую Трамп признал террористической

«Почему в США не может быть цветной революции? Потому что там нет американского посольства». Этот анекдот был опровергнут в мае 2020 года, когда, после убийства полицейским темнокожего Джорджа Флойда, массовые беспорядки вспыхнули во многих мегаполисах Америки и Западной Европы.

«Пехотинцами бунта» выступали темнокожие из движения «Чёрные жизни имеют значение». А вот, так сказать, «офицерским корпусом» стали активисты (в основном белые) всевозможных леворадикальных боёвок наподобие «Антифы». Президент Дональд Трамп уже признал данную организацию террористической, а генпрокурор США туманно сообщил о «зарубежных корнях» всеамериканских протестов.

Кто же может находиться в числе этих «заморских вдохновителей»? Лидер ФРГ Ангела Меркель: вернее, не она лично, а система, приведшая её к власти 15 лет назад. Так утверждает депутат Бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Пётр Быстрон в своём заявлении, поступившем в распоряжение «КП». И приводит конкретные факты.

МИЛЛИОН ЕВРО ДЛЯ «БОРЦОВ С РАСИЗМОМ»

Бюджет канцелярии Ангелы Меркель на 2020 год составляет 3,19 млрд евро. Почти половина этой суммы — 1,82 млрд евро — отводится на нужды Отдела по культуре и СМИ (нем.: Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien).

Этот отдел был сформирован в 1998 году, несмотря на то, что национальная конституция отводит вопросы культуры на усмотрение местных властей федеральных земель, а не Берлина. По сути, данный отдел работает как «личное министерство пропаганды» при канцлере ФРГ.

Одним из рупоров оной выступает информагентство Deutsche Welle (DW) — которое формально должно «беспристрастно информировать мировую общественность на разных языках», но на деле сеет раздор между Германией и её союзниками — например, посла США в ФРГ Ричарда Гренелла оно именовало «трамповским агитатором».

[Прим. «КП»: вопросы к журналистской этике DW имеются у партнёров Германии не только на Западе, но и на Востоке — например, год назад, в разгар оппозиционных митингов в столице России, это информагентство разместило в своём твиттере пост: «Москва, выходи!», который некоторые интерпретировали как призыв к участию в демонстрациях].

Огромные суммы из «пропагандистского бюджета канцлера ФРГ» выделяются на финансирование всевозможных «активистов». Например, как выяснилось после парламентского запроса от партии АдГ, в 2019 году миллион евро был направлен некоммерческой организации «Neue deutsche Medienmacher» (можно перевести как «Новые немецкие медиа-технологи») на «продвижение этнического разнообразия в немецкой журналистике»; и ещё 291 тыс. евро было выделено данной НКО в 2020 году.

Всё бы хорошо, но в рамках «борьбы с расизмом» в своей политической риторике «Новые немецкие медиа-технологи» регулярно используют слово «Картофель» (Kartoffel): всякий немец знает, что для исламистов оно является пренебрежительном наименованием коренных жителей ФРГ (по созвучию с арабским словом «кяфир», «неверный»).

ХОРОШО, НО ПРИ ЧЁМ ТУТ «АНТИФА»?

Лидер «Новых немецких медиа-технологов», журналистка Ферда Атаман, в разгар пандемии коронавируса отметилась обвинениями в адрес немецких врачей, что те «будут класть под ИВЛ представителей только одной этнической группы» (то есть якобы станут дискриминоровать заболевших мигрантов).

Также Ферда Атаман публиковалась на сайте ультралевой «Антифашистской лиги» — полиция Баварии признала данную организацию экстремистской. В другом германском городе, Бремене, боевики «Антифы» в 2019 году жестоко избили депутата от АдГ Франка Магница, отчего тот оказался на грани смерти.

Подобных ультралевых боёвок, имеющих в ФРГ госфинансирование, очень много. Скажем, Фонд Амадеу Антонио [Amadeu Antonio foundation; назван по имени гастарбайтера из Анголы, убитого скинхедами в 1990 году по мотивам расовой ненависти]. В 2019 году Фонд получил правительственных субсидий на 1,1 млн евро. Цели его — благие, борьба с расизмом.

Но в том же 2019 году человек, связанный с этим Фондом, был арестован за… поджог автомашины депутата от АдГ. Так сказать, борьба с расизмом до последней капли крови твоих политических оппонентов.

Не будем утомлять вас бесконечным перечислением всевозможных левых НКО с пафосными названиями — только по официальным данным, в 2019 году правительство Меркель выделило на финансирование данных организаций 9 млн евро.

Учитывая, что «Антифа» позиционирует себя как «всемирный левый интернационал» и имеет активистов во всех западных странах, очевидно, что эти человеческие и материальные ресурсы могли быть использованы и для протестов в США, которые, кстати, происходят ровно под теми же лозунгами (только здесь «главными фашистами» выступает не АдГ, а уже Трамп, активисты Республиканской партии и полицейские).

Теперь, думаю, вам понятно, почему Генпрокуратура США говорила о «зарубежных корнях беспорядков» и кто конкретно здесь мог иметься в виду.