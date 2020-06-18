2020-06-18T21:19:44+03:00
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«Сразу не узнала, кто это». На карантине Джон Сноу остриг кудри и стал похож на охранника

Кит Харрингтон вышел погулять с собачкой и оказался совсем неузнаваем
Константин ГЛЫБА
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Привычный образ Джона Сноу из "Игры престолов" воплотил на экране актер Кит Харингтон.Привычный образ Джона Сноу из "Игры престолов" воплотил на экране актер Кит Харингтон.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Живая мечта фанаток сериала «Игра престолов» Кит Харрингтон оставил романтичный образ страдающего Вертера. Нет больше кудрявых локонов, которые развевали холодные ветра Винтерфелла.

Нет потерянного взгляда с нотами неуверенности. Худощавый и темноволосый юноша обратился в коротко стриженного крепыша, которому больше подошла бы роль в боевике с Джейсоном Стейтемом.

Именно в таком образе Кит выходит на улицы Лондона в период эпидемии — то собачку выгулять, то за продуктами. Темная водолазка, джинсы, стрижка под насадку — вот карантинный образ актера. Не исключено, что стриг себя машинкой прямо дома. Или жена — сыгравшая одичалую Игритт Роуз Лесли. Фанаты комментируют разлетевшиеся по соцсетям фото Харрингтона и недоумевают: «Это точно он? Где доказательства?», «Если б не подпись под фото, не узнала бы никогда», «Он выглядит так, словно увидел нечто шокирующее», «Кит подстригся. Джон точно мертв».

Кит Харрингтон сменил имидж.

Возможно, он уже начал готовиться к новой роли и скоро удивит фанатов кардинальной сменой имиджа. Возможно, просто устал от шевелюры летом. Пока причины непонятны — актер никак не комментировал новый образ, а соцсетей у Харрингтона, как известно, нет.

Несмотря на обруталивание, большее внимание к себе привлекла не прическа, а собака Кита. Английский уиппет (некоторые считают, что все же итальянская борзая) был облачен в стильную жилетку. И опытные поклонники «Игры престолов» решили, что так теперь выглядит Лютоволк — после диеты на самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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