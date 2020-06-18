Мама умершей от ковида 2-летней девочки: Непонятная дрянь из новостей унесла жизнь моего ребёнка

Стало известно, что от Covid-19 в Москве умер первый ребёнок. Двухлетняя Маруся попала в Морозовскую больницу ещё 18 мая. У девочки была высокая температура, сыпь, опухли лимфоузлы. Она умерла в реанимации спустя 5 дней.

Врачи и родители считали, что девочка погибла от синдрома Кавасаки. (Это редкое заболевание, названное по фамилии открывшего его японского медика. Характеризуется воспалением кровеносных сосудов, миндалин, сыпью. Болеют синдромом Кавасаки дети до 5 лет, чаще мальчики).

Но на днях стало известно - причиной гибели 2-летней Маруси Паршиковой стал Кавасаки-подобный синдром, который был вызван коронавирусом.

- В эту среду была в Морозовской больнице, - рассказала в Фейсбуке мама девочки Анна Паршикова. - На встрече с главврачом. В этот день пришли официальные результаты экспертизы и стала известна причина, почему Маруся ушла.

Мама девочки Анна Паршикова.Фото: Youtube

Подтвердилось, что у неё был не классический Кавасаки, а именно тот, ужасный кавасакоподобный мультивоспалительный синдром, спровоцированный covid-19. Непонятная дрянь, которая заставляла меня вздрагивать каждый раз, когда я смотрела новости по ТВ, унесла жизнь моего ребёнка.

По словам мамы Маруси, иммунитет у девочки просто «сошёл с ума», разрушения организма были чудовищные. Анна не хочет описывать подробности того, что сделал синдром, но не верит в природное происхождение этого вируса.

- Это оружие, и оружие страшное, уверена москвичка.

От начала заболевания до гибели девочки прошло две недели. Болезнь началась как банальная ОРВИ: поднялась высокая температура. Анна сразу вызвала врача. Сначала лечили ребёнка дома, как от обычной вирусной инфекции. Потом медики прописали антибиотики. У девочки воспалились лимфоузлы, появилась сыпь, покраснели глаза, губы, начался понос. Это очень похоже на болезнь Кавасаки.

Отличие болезни Кавасаки от синдрома, вызваного Ковид-19.

Симптомы очень похожи.

Но есть серьёзные различия в течении болезни.

Женщина сама себе задаёт вопрос: можно ли было спасти ребёнка? И отвечает, что, возможно, да, если бы они обратились в больницу на 4-5 день болезни. Но именно в это время, объясняет Анна, у девочки начала спадать температура. Было похоже, что дочь идёт на поправку. И только потом температура опять подскочила до 39. Время было упущено.

Родители Маруси не собираются обращаться в правоохранительные органы и требовать дополнительных проверок. Тест на ковид, взятый из носоглотки девочки в приемном покое Морозовской больницы при поступлении дал отрицательный результат. У мамы тоже был отрицательный тест на ковид. Позже у ребёнка взяли на кровь на антитела. И в крови уже были найдены следы COVID-19.

Все члены семьи девочки сдадут повторные анализы на коронавирус.

У Анны есть старший сын, на днях ему исполнилось 13 лет.

У нее кровь стекала в желудок . Синдром Кавасаки или COVID-19? Интервью мамы, потерявшей ребенка..

Женщина надеется, что история болезни ее дочери привлечёт внимание медиков к осложнениям ковидной инфекции у детей.

Справка «КП»

Что это за «кавасакиподобный» синдром?

В других странах уже сообщали, что ковид даёт у детей тяжелые последствия в виде некоего воспалительного синдрома.

Как минимум 4 ребёнка погибли от кавасакиподобного синдрома, вызванного коронавирусом в США. Сообщалось о смертельных случаях в Италии и Великобритании. Этот синдром похож на болезнь Кавасаки, но отличается от него. И лечить ее нужно иначе. Новую болезнь назвали Мультисистемный воспалительный синдром. (См. Таблицу различий).

В Морозовской больнице объяснили, что за время пандемии к ним поступили 13 детей с подобным синдромом. И у врачей уже есть разработанные протоколы диагностики и лечения этого заболевания. Большинство детей с мультисистемным синдромом в Морозовской больнице выздоровели.

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Двухлетняя Маруся скончалась в реанимации московской Морозовской больницы. Как рассказала ее мама, Анна Паршикова, еще в апреле вся семья переболела инфекцией, похожей на коронавирус, сообщают РИА новости. У девочки поднялась температура под 40, врачи заподозрили энтеровирус, но через два дня все прошло. А через три недели у малышки снова началась лихорадка, температура подскочила до 39-ти (подробности)