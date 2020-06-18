Как попасть на свидание с Киану Ривзом за 700 тысяч рублей

Возобновивший съемки в продолжении «Матрицы» Киану Ривз приглашает на свидание! Это не прикол и не пранк. Голливудский актер действительно продает встречу с собой за весьма адекватные деньги. Смотрите сами.

До 22 июня проходит виртуальный аукцион, цель которого собрать деньги на лечение детей с онкологией. Лот от Киану — пятнадцатиминутный сеанс видеосвязи. Актер готов поболтать с самым щедрым из покупателей на любые темы с помощью популярного приложения Zoom.

Организация Camp Rainbow Gold начала торги за эту уникальную возможность с отметки в 10 тысяч долларов (700 тысяч рублей). Пока максимальная ставка на лот — 19 тысяч долларов (1,3 миллиона рублей).

Ставки принимают до утра 22 июня. Звонок победителю аукциона, если актер вдруг не заболеет, произойдет 6 июля. Пока съемки четвертой части культового боевика «Матрица», стартовавшие в феврале в Сан-Франциско, приостановлены из-за пандемии коронавируса, у Киану есть минутка, чтоб поговорить с поклонниками и как всегда сделать доброе дело.