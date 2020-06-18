Первые концерты на открытых площадках могут состояться уже в июле

Она отметила, что Минкультуры России направило в Роспотребнадзор проект рекомендаций по возобновлению работы концертных учреждений культуры, концертных залов и академических коллективов и предложения о начале концертов на открытых площадках.

«Если мы говорим о возобновлении репетиций и концертной деятельности, то Министерство направило в Роспотребнадзор проработанные с профессиональным сообществом предложения о поэтапном начале работы учреждений и требований по организации этого процесса. Мы также попросили рассмотреть возможность проведения концертов на открытом воздухе с начала июля», - сказала Министр.

По ее словам, организация концертов будет зависеть от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.

«Впереди пора отпусков, люди отправятся на море, где существует традиция вечерних концертов на свежем воздухе. Об этом просят не только исполнители, но и зритель хочет поскорее вернуться к культурной жизни. В любом случае решение будет приниматься, исходя из максимальной заботы о здоровье людей», - отметила Ольга Любимова.

Также особое внимание в документе, направленном в Роспотребнадзор, уделяется соблюдению мер гигиены музыкальных инструментов и рассадке коллектива во время репетиций. Для каждого творческого направления требования безопасности при проведении репетиций будут различаться. Поэтому рекомендации разбиты по блокам: для камерных и симфонических оркестров, хоровых коллективов и отдельно хореографических коллективов.

«Думаю, пока еще рано вдаваться в тонкости, но уже очевидно, что даже в рамках оркестра требования к артистам духовых групп и, например, ударникам будут различаться. Конечно же будет и общий свод правил, которые концертные организации смогут использовать при возобновлении своей работы», - заключила глава ведомства.