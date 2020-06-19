Анекдоты: Близорукий волк ночами воет на дыню
- Почему ты не хочешь купить мне квартиру? В конце концов, в моих жилах течет твоя кровь!
- Больной, отстаньте от донора, дайте ему спокойно уйти.
* * *
Не очень правильно было в процессе знакомства гостей на свадьбе спросить: «Вы со стороны потерпевшего?».
* * *
Слегка поддавший фермер заходит пятничным утром в коровник с бычками на зерновом откорме, внимательно смотрит на них и громко спрашивает:
- Ну что, провинция, кто из вас сегодня в Москву поедет?
* * *
Жена - мужу:
- Завтра к нам приедет моя мама!
В ответ - молчание.
- Ненадолго, всего на пару недель!
Молчание.
- Ты слышал, что я сказала?
Молчание.
- Ну вот и славно, я знала что ты, дорогой, не рассердишься!
Очень тяжeлый вздох.
- И не надо на меня орать!
* * *
Спрашиваю мужа: «Где второй носок?»
Ответ убил: «Носки - это тебе не лебеди! Они до смерти парами не живут...»
* * *
Умный муж незаметно позволяет жене узнать, где у него заначка.
Это повышает доверие в семье, женскую самооценку и безопасность ОСНОВНОЙ ЗАНАЧКИ.
ИСТОЧНИК KP.RU