Анекдоты: Близорукий волк ночами воет на дыню

- Почему ты не хочешь купить мне квартиру? В конце концов, в моих жилах течет твоя кровь!

- Больной, отстаньте от донора, дайте ему спокойно уйти.

* * *

Не очень правильно было в процессе знакомства гостей на свадьбе спросить: «Вы со стороны потерпевшего?».

* * *

Слегка поддавший фермер заходит пятничным утром в коровник с бычками на зерновом откорме, внимательно смотрит на них и громко спрашивает:

- Ну что, провинция, кто из вас сегодня в Москву поедет?

* * *

Жена - мужу:

- Завтра к нам приедет моя мама!

В ответ - молчание.

- Ненадолго, всего на пару недель!

Молчание.

- Ты слышал, что я сказала?

Молчание.

- Ну вот и славно, я знала что ты, дорогой, не рассердишься!

Очень тяжeлый вздох.

- И не надо на меня орать!

* * *

Спрашиваю мужа: «Где второй носок?»

Ответ убил: «Носки - это тебе не лебеди! Они до смерти парами не живут...»

* * *

Умный муж незаметно позволяет жене узнать, где у него заначка.

Это повышает доверие в семье, женскую самооценку и безопасность ОСНОВНОЙ ЗАНАЧКИ.