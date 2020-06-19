Вопрос дня: Как нам обойтись без мигрантов?

Леонид КАЛАШНИКОВ, глава Комитета Госдумы по делам СНГ:

- На сегодня без мигрантов не обойтись. Да, работодатель не хочет больше платить. Но все равно будет вынужден это делать даже в случае с гастарбайтерами. Просто надо использовать зарубежные практики - как в Германии и в Израиле - помогать мигрантам материально адаптироваться.

Вадим ДРОБИЗ, глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя:

- Сегодня россиян от 18 до 30 лет в два раза меньше, чем 30 лет назад. Потому без гастарбайтеров мы никуда. Как в США уже - живем за счет работы мигрантов.

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент Ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Все экономисты говорили, что без мигрантов экономику России не поднять. Но теперь ситуация вынудит бизнесменов на местах привлекать своих - тверских, рязанских мужиков. Раз демпинговать со стороны некому, то наши работяги, устраиваясь на работу, могут поторговаться по условиям.

Владимир ЮЖАКОВ, директор Центра технологий госуправления РАНХиГС:

- Нынешняя ситуация - повод к тому, чтобы государство стимулировало бизнес к поиску людских ресурсов на внутреннем рынке. Но никаких гарантий, что удастся найти. Тогда что, заниматься переподготовкой своих? И привлекать тех, кто раньше времени отправлен на пенсию? Увы, речь о миллионах рабочих мест.

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:

- Боюсь, уже не обойдемся, например, на земле, в сельском хозяйстве. Там не найти столько своих работников. Чтобы это исправить, нужно переделать систему, чтобы труд на земле стал выгодным и престижным. Но тогда и продукты будут стоить дороже!

Анна ТУЗ, слушательница Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Можно, если не воровать. Когда чиновники перестанут забирать себе ползарплаты дворников, на эти места пойдут пенсионеры и студенты. Когда перестанут брать откаты со строек, там повысят зарплаты и наберут российских мужиков. И так везде. Не столько бизнес виноват в наплыве мигрантов, сколько чинуши.

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