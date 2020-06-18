Оптовые цены на бензин достигли максимума и в ближайшие дни пойдут вниз

Биржевые цены на бензин бьют рекорды. 18 июня на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПБМТСБ) стоимость тонны топлива марки АИ-95 превысила 57,3 тыс. рублей за тонну. Аналитики отметили, что в 2020 году настолько дорого бензин оптом не еще стоил и как минимум сравнялся с уровнем мая прошлого года, хотя сейчас цены на нефть значительно ниже. К этому привело стечение обстоятельств: непрогнозируемое увеличение спроса, время летних отпусков и повышенный спрос на передвижение на личном транспорте, ремонты нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и убыточность нефтепереработки из-за демпфирующего механизма (своего рода обратный акциз, о чем ниже расскажем подробнее).

СЕЗОН РЕМОНТОВ НПЗ ЗАВЕРШЕН

В мае НПЗ снизили производство бензина: отчасти из-за ремонтов, отчасти пытаясь приспособиться к падению спроса на топливо в результате карантинных мер. Учитывая низкие экспортные цены и необходимость уплачивать демпфер в бюджет, производить топливо было в ряде случаев невыгодно.

«Нефть действительно резко подешевела в начале весны, но в мае наметились восстановительные процессы, в ходе которых нефть успела подорожать более чем в два раза, на 113% до 40 долларов за баррель. Происходит это как благодаря договоренностям ОПЕК+ о сокращении добычи, так и увеличению спроса на топливо по мере смягчения карантина», — сообщил в интервью агентству «Прайм» директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Эксперт напомнил, что в себестоимости бензина на нефть приходится лишь около 30%, тогда как остальное — на налоги. Именно они не позволяют топливу реагировать на изменения рыночной конъюнктуры. Теоретически, чем ниже будет налоговая составляющая, тем гибче станут цены, а значит и у розницы появится возможность сокращать цены.

Ситуация в целом не вызывает беспокойства. НПЗ после сезонных ремонтов уже наращивают производство, замечают аналитики.

«Во время падения спроса у нас очень сильно провалились биржевые цены и была достаточно высокая маржа оптово-розничная. Сейчас маржа, грубо говоря, на уровне издержек, больше пяти рублей», - отметил в эфире радио «Коммерсант FM» главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов.

Аналитик пояснил, что в целом, сейчас ситуация выправляется - мощности по производству бензина начинают работу после сезонных ремонтов. Объем переработки нефти тоже сейчас достаточен для удовлетворения растущего спроса.

ЛУКАВСТВО НЕЗАВИСИМЫХ

Демпферный механизм в топливной отрасли заработал в 2019 году. Это вроде обратного акциза для НПЗ, который должен стабилизировать цены на бензин и дизельное топливо: при низких экспортных ценах на российскую нефть стоимость топлива на внутреннем рынке в рублях позволяет нефтяникам получать сверхприбыль, частью которой они делятся с бюджетом; если же экспортные цены на нефть высокие, то государство доплачивает нефтяным компаниям, чтобы они не повышали цены на бензин и дизтопливо внутри страны. В теории выглядит логично. А на практике…

В 2020 году демпфирующий механизма обернулся убытками для нефтепереработки. Для преодоления проблемы в условиях падения спроса на бензин и дизельное топливо во время режима самоизоляции государство снизило обязательные объемы продажи нефтепродуктов через биржу, а также ввело запрет на импорт моторных топлив, что привело к росту цен на крупный опт. Первоначально цены выросли незначительно. Однако параллельно принятому решению стал восстанавливаться спрос, что в условиях ограничения предложения, как со стороны отечественных производителей, так и со стороны импортеров, еще сильнее подстегнуло рост крупнооптовых цен, который затем транслировался в мелкооптовый сегмент. Во многом именно ручное управление рыночными параметрами привело к тому, что с одной стороны по искусственным причинам произошел значительный рост цен в опте, а с другой нефтяные компании не смогли оперативно спланировать необходимые объемы поставок на внутренний рынок.

Причем, несмотря на то, что в рамках демпфирующего механизма были снижены обязательные объемы реализации нефтепродуктов через биржу некоторые участники топливного рынка продолжили нести принятые на себя социальные обязательства. Например, «Роснефть», опираясь на данные биржевой площадки, продает на СПБМТСБ 17% автобензинов при сниженном нормативе в 5%. Объем производства автомобильных бензинов компанией сопоставим с аналогичным периодом 2019 года.

Нынешними высокими оптовыми ценами на бензин и дизельное топливо в первую очередь возмущается руководство независимых сетей АЗС. Хотя в первом квартале 2020 года независимые АЗС получили сверхприбыли благодаря обвалу мировых цен на нефть. Экспортная пошлина снизилась и как следствие потянула за собой и цены в опте. При этом в рознице цена оставалась неизменной. Получается – покупали за дешево, а продавали выгодно.

В настоящее время отрицательная экономика переработки нефти на российских НПЗ дает соблазн нефтяным компаниям продавать топливо на экспорт. Например, по данным ЦДУ ТЭК, в мае 2020 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года часть российских нефтяных компаний увеличили экспорт на десятки, а то и на сотни процентов! В условиях, когда в стране сжалось производство топлива ввиду неопределенности спроса в условиях коронавируса, экспортные поставки усилили «вымывание» автобензинов с внутреннего рынка.

ОФИЦИАЛЬНО

ФАС допускает сговор

Федеральная антимонопольная служба РФ начала проверку рекордного роста биржевых цен на бензин Аи-95. Ведомство допускает, что возможен сговор на рынке, виновных ждут санкции по антимонопольному или уголовному законодательству.

«Мы не исключаем, что кому то не пошел на пользу урок трейдеров АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-Ойл», в отношении которых мы возобновляем рассмотрение дела.Если сговор все-таки есть, виновных ждут санкции, предусмотренные антимонопольным, а, возможно, и уголовным законодательством»,-объявил заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.