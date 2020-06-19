Москвичи раскупили дорогущие коттеджи

- Именно по классическим дачам большого оживления мы пока не фиксируем. А вот сегмент хороших, комфортных домов для круглогодичного проживания действительно переживает подъем, - сообщила «КП» председатель совета директоров МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости Марина Толстик.

Конечно, без коронавируса тут не обошлось. Состоятельные господа осознали, что зарубежные курорты могут быть для них закрыты. А потому неплохо бы иметь под боком собственный маленький курортик.

Правда - вот досада! - как говорят риэлторы, большая часть уже понастроенного в Подмосковье нынешних деловых покупателей не удовлетворяет. Огромные усадьбы и дворцы в стиле «чтоб с колоннами и богато» теперь не в моде. Расходятся коттеджи площадью 300 - 500 кв. м. Но с системами «умный дом». Ну и понятно, с хорошим кабинетом и тренажерным залом - требование времени.

Где в Подмосковье выше стоимость загородного дома.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

С недорогими дачами все сложнее. Спрос на них огромен. Но...

Средняя цена подмосковной дачи, по данным «Мира квартир», 5,15 млн рублей. Покупать же, недолго раздумывая, именно под дачу люди готовы дома стоимостью не больше 2 - 3 млн. Тогда фазенде простят и душ на улице, и другие неудобства - лишь бы переехать этим летом. Именно с такой недвижимостью обычно налицо проблемы, из-за которых быстрое заключение сделки невозможно.

Часто это дома, в которых несколько лет никто не жил, - прежде чем заехать, неплохо бы потратить время и деньги на ремонт. С документами обычно такое же запустение. Есть какие-то бумаги 90-х годов. И хорошо, если нет «споров о заборе» с соседями. Заниматься дооформлением и выяснением спорных моментов лучше не во время пандемии.

- Часто продавцы недорогих дач - пожилые люди, - уточняет Марина Толстик. - Поэтому возникают сложности даже с показами. Многие боятся выходить из квартиры, чтобы не заразиться.

- Сейчас не самое лучшее время для покупки загородной недвижимости, - считает завкафедрой управления недвижимостью и ЖКХ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина. - Опыт предыдущих кризисов показывает, что за ростом цен на загородную недвижимость в начале кризиса следует их падение, так что лучше подождать. Главное, что вы покупаете, - это участок. Дом всегда можно перестроить.