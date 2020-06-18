Владимир Путин написал статью о Второй Мировой для американского издания National Interest

Президент России Владимир Путин написал для американского издания National Interest статью под заголовком «Настоящие уроки 75-й годовщины Второй Мировой». В ней российский лидер предложил «комплексную оценку» исторического наследия войны, а также выступил против предпринимаемых сегодня попыток безответственного ревизионизма ее итогов и причин.

Предлагаем вашему вниманию основные тезисы статьи:

- Несправедливо заявлять, что начало Второй Мировой войне положил пакт Молотова-Риббентропа, все ведущие страны до некоторой степени разделяют ответственность.

- Скандальная резолюция Европарламента, обвиняющая СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны, искажает историю и чревата реальной опасностью.

- Нет никаких реальных архивных документов, подтверждающих, что СССР планировал превентивный удар против Германии.

- Как бы не пытались сегодня доказать обратное, СССР и Красная Армия сделали основной вклад в разгром нацизма.

2018 год. Владимир Путин во время осмотра панорамы, посвященной операции "Искра" по прорыву блокады Ленинграда, на территории музея в Кировске, Ленинградская область. Справа - автор панорамы Дмитрий Поштаренко. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

- Многие обвинения в адрес Сталина справедливы, включая репрессии. Но Сталин видел, что западные державы стремятся оставить СССР один на один с Германией, и действовал соответственно, пытаясь выиграть время для укрепления обороны страны.

- Российский лидер призвал все страны открыть доступ к архивам и опубликовать ранее неизвестные документы о Второй мировой войне и предвоенном периоде. Впрочем, глава государства вынужден признать, что многие партнеры России не готовы к совместной работе по установлению и сохранению правды о войне.

Напротив, Вторая Мировая цинично используется как повод для информационных атак на Россию.

Владимир Путин во время шествия "Бессмертного полка".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кроме того, президент напомнил, что Вторая Мировая привела к созданию новой системы международной безопасности, особое место в которой занимают страны «ядерной пятерки»: Россия, США, Великобритания, Франция и КНР. Долг всех, кто разделяет политическую ответственность стран-победительниц в войне - сохранить и развить эту систему.

Саммит стран "ядерной пятерки" из числа постоянных членов Совбеза ООН позволит обсудить коллективный подход к решению важнейших для всего мира вопросов, добавил Путин. Среди них глава российского государства отметил вопросы мировой экономики и последствия пандемии COVID-19. Президент подчеркнул, что лидеры "ядерной пятерки" поддержали инициативу о проведении такой встречи, и она должна состояться как можно скорее.

"Разделяя общую историческую память, мы можем и должны доверять друг другу. Это послужит прочной основой для успешных переговоров и согласованных действий во имя укрепления стабильности и безопасности на планете, а также во имя процветания и благополучия всех государств. Без преувеличения, это наш общий долг и ответственность перед всем миром, перед нынешним и будущими поколениями", - резюмировал Путин.