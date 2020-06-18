Убийца девушки-модели в Москве заковал ее в наручники, прежде чем расстрелять

В квартире на улице Приорова на севере Москвы уже шесть часов работают криминалисты. Осмотреть четыре трупа - дело не быстрое. Постепенно вырисовывается картина этого страшного преступления. 21-летний Севастьян Путинцев, который днем пришёл в гости к бывшей девушке, 23-летней модели Лизе Хлюпиной, сначала застрелил её мать и четырехлетнего племянника. После этого он начал издевается над бывшей.

- Он надел на руки жертвы металлические наручники, - сообщила "Комсомольской правде" Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Девушку он убил выстрелом в голову из карабина "Сайга". Тело самого Севастьяна нашли в этой же комнате, рядом лежал охотничий ствол.

Елизавета Хлюпина.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По версии следствия, мотивом стала месть бывшей девушке, которая два месяца назад порвала с ним отношения. На этом неудачи преступника не закончились. За день до стрельбы он узнал об отчислении из университета. Об этом он не рассказал даже родителям.

Однако убийство Путинцев, скорее всего, запланировал ещё до отчисления из вуза.

- После одной из ссор с возлюбленной он подал документы на получение оружия. Карабин купил за два дня до убийства, - сообщил "Комсомольской правде " источник в следствии.

По одной из версий, после преступления он планировал избавиться от тел жерт.

- В машине, на которой он приехал к дому семьи, обнаружены лопата и топор, - отметил источник "КП".

Однако версия с расчлененкой выглядит фантастично: тихо избавиться от трупов у преступника шансов не было. Звуки выстрелов карабина поставили на уши весь 12-этажный дом. В квартире Севастьяна на улице Бутырской сейчас идёт обыск. Молодой человек жил один, квартиру снимал. Официально он нигде не работал, но подрабатывал консьержем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/785695" frameborder="0"></iframe> Видео с места стрельбы в Москве.В Москве мужчина расстрелял семью в квартире. Среди погибших - ребенок

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