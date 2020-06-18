2020-06-18T23:01:59+03:00
Происшествия

Убийца девушки-модели в Москве заковал ее в наручники, прежде чем расстрелять

Эксперты-криминалисты восстанавливают ход трагедии на улице Приорова
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Севастьян Путинцев расстрелял семью своей бывшей девушки и покончил с собой.Севастьян Путинцев расстрелял семью своей бывшей девушки и покончил с собой.
Изменить размер текста:

В квартире на улице Приорова на севере Москвы уже шесть часов работают криминалисты. Осмотреть четыре трупа - дело не быстрое. Постепенно вырисовывается картина этого страшного преступления. 21-летний Севастьян Путинцев, который днем пришёл в гости к бывшей девушке, 23-летней модели Лизе Хлюпиной, сначала застрелил её мать и четырехлетнего племянника. После этого он начал издевается над бывшей.

- Он надел на руки жертвы металлические наручники, - сообщила "Комсомольской правде" Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Девушку он убил выстрелом в голову из карабина "Сайга". Тело самого Севастьяна нашли в этой же комнате, рядом лежал охотничий ствол.

Елизавета Хлюпина. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Елизавета Хлюпина.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По версии следствия, мотивом стала месть бывшей девушке, которая два месяца назад порвала с ним отношения. На этом неудачи преступника не закончились. За день до стрельбы он узнал об отчислении из университета. Об этом он не рассказал даже родителям.

Однако убийство Путинцев, скорее всего, запланировал ещё до отчисления из вуза.

- После одной из ссор с возлюбленной он подал документы на получение оружия. Карабин купил за два дня до убийства, - сообщил "Комсомольской правде " источник в следствии.

По одной из версий, после преступления он планировал избавиться от тел жерт.

- В машине, на которой он приехал к дому семьи, обнаружены лопата и топор, - отметил источник "КП".

Однако версия с расчлененкой выглядит фантастично: тихо избавиться от трупов у преступника шансов не было. Звуки выстрелов карабина поставили на уши весь 12-этажный дом. В квартире Севастьяна на улице Бутырской сейчас идёт обыск. Молодой человек жил один, квартиру снимал. Официально он нигде не работал, но подрабатывал консьержем.

Видео с места стрельбы в Москве.В Москве мужчина расстрелял семью в квартире. Среди погибших - ребенок

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стрелял точно в голову, чтоб наверняка: стрелок отомстил семье бросившей его модели

Сегодня без камер видеонаблюдения не обходится ни одно происшествие. Вот и 18 июня днем камера на подъезде многоэтажки на улице Приорова (район Коптево) в числе прочих сняла молодого человечка в очечках. За плечами — что-то вроде гитарного футляра (подробности)

Отвергнутый парень расстрелял семью девушки-модели: Что известно о погибших в Москве

Днем 18 июня в многоэтажке на улице Приорова на севере столицы раздались выстрелы. Соседи тут же позвонили 02. Из карабина неизвестный открыл огонь по семье. Мотивы убийцы сейчас устанавливают следователи (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Умер Михаил Игнатьев, бывший глава Чувашии
Отец Хабиба Нурмагомедова вылечился от коронавируса
Путин назвал безответственными призывы лишить постоянных членов Совбеза ООН права вето
Путин: СССР и Красная Армия сделали основной вклад в разгром нацизма
Самарский губернатор Дмитрий Азаров проверил, как строят новый мост через Волгу
Минпросвещения признало все выданные в этом году аттестаты действительными
Путин: обвиняющая СССР резолюция Европарламента скандальна и чревата реальной опасностью
Трамп не исключает, что Китай намерено допустил распространение коронавируса по миру
Путин написал статью о Второй мировой войне для американского журнала
ФАС проверит причины роста биржевых цен на бензин Аи-95
Попова оценила динамику снижения числа заболевших COVID-19 в регионах России
Минэнерго: рост оптовых цен на бензин не представляет рисков для потребителя
"Она его бросила": Что сказала полиции мама стрелка, убившего модель и ее семью
Вспышку коронавируса в Пекине взяли под контроль
Бессимптомные носители COVID-19 имеют более слабый иммунитет, считают ученые
Звезду фильма «Белое солнце пустыни» насмерть сбил поезд
Минздрав рассматривает вопрос о возобновлении диспансеризации
Голикова допустила, что второй волны коронавируса в России может не быть
Видео из квартиры в Москве, где парень расстрелял семью, показал СК
Автор идеи о разблокировке Telegram объяснил снятие ограничений с мессенджера
Список погибших при стрельбе в жилом доме в Москве
Суд арестовал внука экс-губернатора Хабаровского края после ДТП в Москве
СК завёл дело о тройном убийстве после стрельбы на севере Москвы
Задержан кандидат в президенты Беларуси Бабарико
Вениамин Кондратьев снял карантин в Краснодарском крае
Появилось фото стрелка, устроившего бойню в квартире в Москве
"Был сильный крик, будто кого-то резали": Сосед рассказал о стрельбе в Москве
Против Порошенко возбудили уголовное дело за томос об отделении украинской церкви
Один из сотрудников ДПС, попавших под обстрел на Ленинском проспекте, пошел на поправку