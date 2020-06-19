Андрей Воробьёв: Наша задача - сделать в городах комфортный и цивилизованный отдых

Татьяна Семичастнова, как и многие жители Павшинской Поймы, теперь приходит сюда почти каждый день. На новой набережной на левом берегу Москвы-реки три в одном: удобный спуск, свежесть от воды (что в такие жаркие дни просто подарок), но при этом и позагорать можно.

- Открытия этого участка набережной ждали с нетерпением! - рассказывает женщина. - В такую жару хочется быть поближе к воде. Загораю возле воды - я этого ждала с того момента, как стало тепло.

Павшинская Пойма в Красногорске - место живописное. Микрорайон стоит на берегу Москвы-реки. Правда, раньше почти вся береговая линия представляла собой один большой пустырь. Но в 2018-м здесь развернулись работы по благоустройству.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв обсудил с местными жителями, как меняется район.

Новая набережная станет уникальным прогулочным местом. Она будет состоять из трех зон - тихой, береговой и храмовой. Тихую зону с удобными скамейками обустроили еще два года назад. Через год провели ливневку, обустроили детскую площадку, велодорожки, парковку для велосипедов, установили освещение. Следующим этапом станет обустройство непосредственно зоны отдыха у воды. Причем лифты и пандусы сделают ее доступной и для маломобильных граждан.

«У нас в Подмосковье большая программа благоустройства - приводим в порядок парки, улицы, зоны отдыха, - отметил губернатор. - До октября полностью откроем набережную в Павшинской Пойме в Красногорске. Благоустройство у Никольского храма началось два года назад. Прежде там был пустырь, а теперь уютная набережная со спусками к воде, скамейками, беговой дорожкой и площадками для прогулок».

Благоустройство набережной в районе Павшинской Поймы в Красногорске.Фото: Антон Чернов.

Большинство подобных проектов по благоустройству - выполнение пожеланий жителей, которые подмосковные власти получают через различные платформы. В том числе через портал «Добродел» и социальные сети. Людям не все равно, в какой среде они живут, где растут их дети. А в Московской области принято оперативно реагировать на любые запросы местных жителей - такую систему выстроил губернатор Андрей Воробьёв.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин доложил губернатору, что работы планируют завершить к середине сентября.

Также 24 июня в Павшинской Пойме будет торжественно открыт памятник Георгию Победоносцу - это событие приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Из Красногорска губернатор направился в Одинцово - здесь благоустраивают парк имени Казимира Малевича, который занимает 370 га. На территории появились 2 мини-футбольных поля с подогревом, парковка, туалетные модули, системы освещения и видеонаблюдения.

- В сентябре сдадим первую часть этого парка, а еще через год - завершим, - сказал Андрей Воробьёв. - В каждом муниципалитете наша задача - сделать в городах комфортный и цивилизованный отдых, чтобы можно было получать удовольствие. Вот ключевая цель нашей программы по благоустройству.

В парке также планируют создать 6 волейбольных площадок, места для воркаута и 11 км велопешеходного маршрута.

Местная жительница Ольга Митрофанова поделилась своими впечатлениями: «Я представитель волейбольной общественности, волейбольная диаспора существует здесь более 60 лет. Мы очень рады благоустройству парка. Будут новые площадки, новая инфраструктура, детские комплексы и не только волейбольные, чтобы люди сюда приезжали и проводили здесь время, дышали свежим воздухом».

А В ЭТО ВРЕМЯ

На маршруты выйдут новые «ЛиАЗы»

Теперь перевозить жителей Подмосковья будет еще больше комфортабельных автобусов. На маршруты в 17 муниципалитетов выйдут 632 новых автобуса (это уникальная модификация, которую можно использовать для городских и пригородных поездок), а также 29 учебных машин для стажировки водителей. Вчера Андрей Воробьёв передал новые автобусы водителям. В первую очередь новые машины выйдут на маршруты с большим пассажиропотоком, где перевозки осуществляются с обслуживанием всех льготных категорий граждан.

Кстати, современные автобусы «ЛиАЗ», которые востребованы не только в России, но и за границей, производят в Московской области, в городе Ликино-Дулеве. Машины оснащены двигателями экостандарта «Евро-5», кондиционерами, системами видеонаблюдения и тушения пожара. У них низкий пол и система, которая «умеет» дополнительно наклонять машину на уровень остановки, чтобы позволить заехать маломобильным гражданам и коляскам с детьми. Автобус может перевозить свыше 80 пассажиров, при этом больше половины мест - сидячие.

Губернатор поблагодарил водителей Мострансавто. Многие из них во время эпидемии добровольно пересели на машины скорой, где в какой-то момент возник дефицит кадров, и больше месяца трудились на этой «передовой».

«Хочу сказать вам спасибо за работу, за участие, в том числе в мероприятиях, связанных с эпидемией. Я знаю, что очень много водителей согласились работать на скорой помощи, когда это было необходимо. Желаю вам всего самого доброго, вам и вашим семьям. Мы очень надеемся, что каждая поездка в автобусе будет приносить удовольствие», - сказал Андрей Воробьёв.

КСТАТИ

«Время выходить из кабинетов»

На одном из недавних совещаний с руководящим составом региона Андрей Воробьёв дал поручение: все члены Правительства должны каждый месяц выезжать в муниципалитеты и проверять, как на местах реагируют на жалобы жителей.

- Берем за правило контролировать, как решают важные для жителей вопросы - ямы на дорогах, благоустройство, ремонт, - сказал губернатор. - После перерыва на карантин нужно проявить особое внимание к обращениям людей. Для нас это принципиально важная работа.

(К слову, такая практика существует в области давно, но из-за эпидемии коронавируса по понятным причинам она была приостановлена.).

Первые выезды вице-губернаторов, зампредов и министров уже прошли 11 июня. Вместе с главами муниципалитетов, местными общественниками, активистами они обсудили решение многих обращений жителей. С частью вопросов справились практически на месте!

Стоит отметить, что такой формат работы позволяет власти буквально слышать людей, чутко и оперативно реагировать на самые волнующие темы.