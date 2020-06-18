«Спивается или лечится после страшной аварии»: Соцсети обеспокоены исчезновением певицы МакSим

В начале «нулевых», выпустив альбом «Трудный возраст», певица МакSим стала символом поколения.

Альбом юной певицы разошёлся тиражом более 1,5 миллиона копий.

В 2007 году МакSим была самой коммерчески успешной певицей. Сейчас это смешно вспоминать, но был период, когда ее сравнивали с Аллой Пугачевой, которая в то время еще активно гастролировала.

А в 2011 году МакSим вошла в рейтинг «Сто самых влиятельных женщин России». Настолько была велика ее популярность.

Неприятности в жизни Марины Максимовой (настоящее имя певицы - Ред.) начались после развода со звукорежиссером Алексеем Луговцовым, отцом ее старшей дочери Александры.

Потом была встреча с Антоном Петровым, от которого певица родила свою младшую дочь Марию, но женой бизнесмена так и не стала. Петров был пойман на измене, союз с артисткой на этом был завершен.

sokllovamargarita Всех всех наших людеи поздравляю с дне м рождения любимои артистки!

Год назад после провального концерта в Стерлитамаке появились слухи о том, что МакSим начала спиваться. По словам зрителей, МакSим вышла к ним с опухшим лицом и с трудом стояла на сцене. Команда певицы потом яростно опровергала слухи о спивающейся поп-диве, но в шоу-бизнесе уже давно судачат, что артистка ведет борьбу с этой проблемой.

В апреле прошлого года на артистку свалилась новая беда. По словам помощницы МакSим, она угодила в страшную аварию, после которой у нее начались проблемы со здоровьем.

Она даже на несколько месяцев сделала паузу в карьере.

А когда звезда появилась на музыкальной премии «Золотой граммофон», многие ее попросту не узнали, настолько опухшим было ее лицо.

sokllovamargarita Вот и новички пушистики)) Семья увеличилась

- Неудачная пластика, проблемы со здоровьем или снова алкоголь, -гадали фанаты МакSим.

В февраля 2020 года артистка снова приостановила творческую деятельность, сославшись на проблемы со здоровьем .

Последний пост в Инстаграме звезды был опубликован в феврале. Фанаты атаковали директора МакSим, мол, куда пропала певица, неужели попала в новую беду.

-Дорогие наши друзья, коллеги и партнеры. Поступает много вопросов по состоянию и жизни артистки Макsим. Появилась очередь из желающих ее полечить, заговорить, загипнотизировать, женится на ней, -с юмором отреагировала на слухи об исчезновении МакSим ее директор Маргарита Соколова.- Предложений очень много и разного толка. Хочу развеять всевозможные мифы и сплетни, домыслы, фантазии, ужастики. Спешу сообщить вам, что артистка идёт на поправку, чувствует себя отлично. Ведёт активный образ жизни. Отлично спит, ест, занимается спортом. Много времени проводит с детьми. Подолгу гуляет в лесу. Очень надеюсь, что многим подняла настроение, а тем кому испортила, так вам и надо.

Однако звездный промоутер Сергей Лавров уверен, что МакSим ушла со сцены не из-за проблем с алкоголем, а из-за депрессии.

Мол, такое бывает со звездами, теряющими популярность.

sergeylavrov_artkreml Промоутер Сергей Лавров

- Я ее видел не так давно в Архангельске. Выглядит МакSим, конечно, не очень, - рассказал kp.ru звездный прокатчик.- Жаль, потому что артистка была кассовая, собирала большие залы. Но я думаю, у нее просто сейчас черная полоса. У любого артиста бывают взлеты и падения. Сейчас у нее падение, но запомните мои слова, чуть позже она вернется на сцену. На ее плаксивых песнях выросло целое поколение...Нужно дождаться момента, когда у этого поколения настанет ностальгия по своей юности, а значит, и по песням МакSим. Они все-таки влюблялись под ее хиты…

Смотрите, Шура сейчас на каком подъеме! Так и про МакSим, думаю, еще вспомним лет через 5-7, - уверен промоутер Сергей Лавров.