Ольга Дроздова раскрыла подробности смерти мамы Дмитрия Певцова

Дмитрий Певцов на днях тайно похоронил маму. Актер сообщил о горе в семье в своем блоге спустя несколько дней после трагедии. Артиста в столь скорбный час поддерживает любимая жена Ольга Дроздова.

Мама Дмитрия Певцова не дожила 20 дней до 92-летия. Ноэми Семеновна Роберт скончалась 9 июня. Ольга Дроздова призналась, что она и муж тяжело переживают невосполнимую утрату близкого человека.

"Ноэми Семеновна была спортивным врачом, академиком... Она тихонько и хорошо, счастливая ушла в кругу семьи от старости. Без всяких вирусов. Ничем таким не страдала. Это случилось не в больнице, а дома, и мы все были рядом с ней", - раскрыла актриса подробности смерти свекрови.

Ольга уточнила, что пожилая женщина с каждым в семье успела попрощаться. "Каждому что-то ответила. Ее уход не стал для нас неожиданностью, мы долго ее держали, она уходила постепенно, как это бывает почти в 92 года. Мы молились за нее", - поведала она.

Ноэми Семеновна жила с семьей сына. Отрадой для звездных супругов стало желание близкого человека принять православие.

"Главное счастье, что мы ее успели покрестить перед кончиной. Она же у нас была совсем атеистом. И она приняла веру незадолго до смерти. Ноэми Семеновна стала в крещении Нина, если кто-то захочет за нее подать записочку или помолиться. Все это время перед ее кончиной мы жили все вместе. Мы никогда и не расставались и никуда лишний раз не выходили на улицу, берегли и ее и мою мамочку, которая чуть моложе", - резюмировала Дроздова.

Напомним, это не первая большая потеря для Дмитрия Певцова. В 2012 году он похоронил старшего наследника Даниила. 5 июня молодому человеку могло бы исполниться 30 лет. Но жизнь Даниила оборвалась. По словам его звездного отца, это был несчастный случай. Молодой человек провел в коме девять дней и скончался 3 сентября. "Когда я перестал задавать себе вопросы «за что?», «почему?» и «в чем смысл?», пришло осознание того, для чего жил Даня, что именно успел сделать мой сын. И именно для меня!", - делился актер. Важную роль в этой истории сыграла Дроздова. "Она взяла меня за шкирку и увезла за границу, потому что я не понимал, что со мной происходило, а она это видела. И я немножечко очухался. Ольга - моя опора, мое спасение. Я бы сказал - смысл", - признавался Дмитрий.