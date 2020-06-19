Дефицита воды в Челябинске не будет

Челябинская область долгое время занимала последние места среди регионов Урала по обеспеченности населения водой. Здесь сыграли роль сразу несколько факторов. Это и частое маловодье, и значительные потери воды при транспортировке. Но уже совсем скоро проблема в регионе будет решена. Сегодня проходит тестовый пуск воды в тракт, строительство которого началось еще в 2017 году.

По словам специалистов, до конца года тракт водоподачи будет введен в эксплуатацию. С его помощью металлургический центр страны получит замкнутую водохозяйственную систему от Долгобродского до Шершневского водохранилища.

- Выполненные работы защитят жителей Челябинска в периоды маловодья и обеспечат дополнительное питание водохранилища и надежное водоснабжение, - подчеркнул руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

«Центррегионводхоз» выполнил работы в Кыштымском и Карабашском городских округах в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса».

На сегодняшний день полностью завершена прокладка трубопровода диаметром 2 метра. Выполнена засыпка водовода, проведена санация трубы, смонтировано гидромеханическое оборудование мокрой камеры. Кроме того, выполнен переход под магистральным газопроводом, завершены работы на водобойном колодце. В заключительной фазе - работы по прокладке ЛЭП и ВОЛС, оформлению земельных участков на пересечениях с автодорогами.

ЦЕНА ВОПРОСА

Трубопровод длиной 20,2 км обошелся федеральному бюджету в 1,49 млн руб.

ВАЖНО

Испытательная лаборатория Центррегионводхоза ведет мониторинг качества воды в Новосибирском водохранилище р. Обь по гидрохимическим и токсикологическим показателям. По результатам наблюдений за последние 3 - 4 года ситуация по гидрохимическим и токсикологическим показателям стабильная, очевидных ухудшений не наблюдается.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Стала ли хуже вода в Оби?

Вопрос от читателя «КП»: «Сейчас много говорят об экологии северных регионов. В частности, волнует река Обь. Ведется ли расчистка этой реки? Местные жители утверждают, что вода в Оби стала хуже».

Отвечает советник руководителя Росводресурсов Илья Разбаш: «Росводресурсы проводят расчистку как берегов Оби, так и водохранилища на реке. Центррегионводхозом реализуются мероприятия по расчистке Новосибирского водохранилища р. Обь от бытового мусора, древесного хлама и топляка в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных проектов» нацпроекта «Экология». Центррегионводхоз в 2020 году выполнит работы по расчистке береговой линии площадью 246 га с вывозом 5700 куб. м древесного и бытового мусора с береговой линии Новосибирского водохранилища».