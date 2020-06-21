2020-06-21T12:29:10+03:00
Общество

Поздравляем врачей с Днем медицинского работника!

«Комсомольская правда» провела масштабный флешмоб в соцсетях, чтобы наши читатели могли поздравить людей в белых халатах с профессиональным праздником и выразить свою благодарность
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Поздравляем всех, кто посвятил себя медицине и служению людям.Поздравляем всех, кто посвятил себя медицине и служению людям.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Сегодня – 21 июня – в России отмечают День медицинского работника. Накануне «Комсомолка» совместно с фармацевтической компанией «Рош» провела масштабный флешмоб «Поздравь врачей!», чтобы каждый мог сказать добрые слова врачам, медсестрам и всему медперсоналу.

День медицинского работника отмечается в России с олимпийского 1980 года – каждое третье июня первого месяца лета. В этот день врачи разных специальностей объединяются, чтобы поздравить друг друга и заслуженно принимают поздравления от своих благодарных пациентов.

В поддержку врачей «Комсомольская правда» провела масштабный флешмоб в соцсетях, чтобы наши читатели могли поздравить людей в белых халатах с профессиональным праздником и выразить свою благодарность.

Во флешмобе «Поздравь врачей!» приняли участие более 4 000 людей! Флешмоб прошел ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках и Инстаграм.

Вот лишь некоторые из поздравлений медикам, оставленные в соцсетях:

Наука не стоит на месте, и современную медицину сложно представить без инновационных технологий в профилактике, диагностике, лечении и реабилитации. Но это лишь инструменты в руках врачей и медсестер, от знаний и мастерства которых зависит наше здоровье. Именно вы, люди в белых халатах, ведете многочасовой прием, проводите сложнейшие операции, мчитесь на вызов в машине «Скорой», ухаживаете за больными – делаете все возможное для тех, кому нужна помощь.

От лица компании «Рош» позвольте поздравить всех, кто посвятил себя медицине, служению людям и не дрогнул перед вызовами пандемии, продолжая самоотверженно помогать пациентам! С Днем медицинского работника!

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