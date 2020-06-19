2020-06-19T18:53:33+03:00
Наука

Новый континент зарождается рядом с Антарктидой

Ученые обнаружили свидетельства циклопического геологического процесса, протекающего сейчас в Индийском океане
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Эбрион нового континента: вид из космоса.Эбрион нового континента: вид из космоса.
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Эмбриональным назвали французские ученые из университетов Тулузы (Universitе de Toulouse) и Лиона (Universitе de Lyon) и их австралийские коллеги из Сиднея (Department of Earth and Planetary Sciences, Macquarie University) континент, который прямо сейчас образуется в Индийском океане – в районе архипелага Кергелен, расположенного напротив Антарктиды. О чем сообщили в журнале Terra Nova.

«Первооткрыватели» нового континента различили признаки протекающего тут геологического процесса. А именно заметили, что на дне формируется гранитная - континентальная - кора. Выпирает из глубины весьма быстро – со скоростью порядка 0,001 кубического километра в год. А местами скорость новообразования достигает 0,8 кубического километра в года.

Место, где зарождается новый континент.

Место, где зарождается новый континент.

По прикидкам геологов, новый континент начал формироваться от 7 до 12 миллионов назад. Пройдет еще примерно столько же времени, он покажется на поверхности и станет полноценным материком.

КСТАТИ

Все 8 континентов Земли

Пока за нашей планетой числятся 6 континентов: Северная Америка, Южная, Евразия, Африка, Австралия и Антарктида. Но тот - новый, который сейчас якобы образуется в районе архипелага Кергелен, седьмым не станет. Станет восьмым. Потому что седьмой был обнаружен 4 года назад. Его разглядела большая группа ученых из Австралии, Новой Зеландии и Новой Каледонии. Назвали Зеландия.

Зеландия на 94 процента покрыта водой. Над поверхностью океана возвышаются лишь отдельные ее части — острова Новой Зеландии и Новой Каледонии. И тем не менее, как утверждают исследователи, это - континент, который удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к континентам. Конкретно: имеет четко очерченные границы, приподнят над океанскими дном и состоит из всех трех видов горных пород, характерных для континентов.

Седьмой континент - Зеландия. Почти весь сейчас находится под водой.

Седьмой континент - Зеландия. Почти весь сейчас находится под водой.

Подробнее с доводами ученых можно познакомиться тут, равно, как и узнать, как будет выглядеть наша планета через сотни миллионов лет, какие континенты на ней появятся, а какие исчезнут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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