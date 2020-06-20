«Скольких он изувечил»: Режиссер Валерий Сергеев рассказал, что Михаил Ефремов бил женщин

Театральный режиссер Валерий Сергеев обвинил Михаила Ефремова в рукоприкладстве. В эфире ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» он рассказал об искалеченных женских судьбах и эмоционально сообщил, что актер бил женщин. По его словам, Ефремов уже много лет является хроническим алкоголиком, и он не раз при свидетелях поднимал руку на своих спутниц.

Громкое заявление Валерий Сергеев сделал в ответ на просьбу заслуженного артиста России Владимира Долинского «не убивать Мишку». По мнению Долинского, отсидевшего срок за валютные махинации, «Мишка со своей нервной системой, почками, печенью» просто умрет в тюрьме.

После этого призыва Сергеев не сдержался и напомнил, что Ефремов пил много лет подряд и в пьяном виде был совершенно невыносим. Алкоголизм Михаил унаследовал от своего отца – знаменитого актера Олега Ефремова. По словам режиссера, от отца и сына пострадали многие женщины.

- Еще 30 лет тому назад он был хроник . 20 лет назад Галина Борисовна (Волчек - Ред.) назначила его художественным руководителем "Современника". И все были свидетелями его знаменитых пьяных гастролей в Сочи в 1991 году. Сколько женщин он вместе со своим папой изувечил! Сколько судеб изувечил, поднимал руку на женщин, - рассказал режиссер.

Михаил Ефремов до 9 августа будет сидеть под домашним арестом. Фото: пресс-служба Таганского суда.

Сергеев не уточнил, на кого именно поднимал руку Олег Ефремов. Скорее всего, это были любимые женщины артиста – его жены и возлюбленные. Актер был женат пять раз, у него шестеро детей. Первой женой Ефремова стала актриса Елена Гольянова. Уроженка Нижнего Новгорода училась с ним на одном курсе школы-студии МХАТ. Брак был студенческим, Елена, не раздумывая, вышла замуж за сына известного актера. Но их семейная жизнь продлилась всего месяц – юные супруги поняли, что поторопились, и подали заявление на развод.

Первая жена Ефремова - Елена Гольянова. Кадр из фильма "Зеркало для героя" (1987 год).

Второй раз Михаил женился на филологе и начинающей актрисе Асе Воробьевой. Причем познакомился он с ней, когда Ася была замужем за другим звездным наследником – Антоном Табаковым. Антон попросил Ефремова пристроить его жену в театр «Современник». Миша пристроил, а заодно увел женщину друга. Ася забеременела и в пока еще законном браке родила сына Никиту, который сначала носил фамилию Табаков. Затем она развелась и вышла замуж за Ефремова. А их сын стал Никитой Ефремовым, сегодня – известным актером.

Вторая жена актера Ася Воробьева. Фото: кадр видео.

Третьей женой Ефремова стала актриса Евгения Добровольская. В этом браке у артиста появился сын Николай Ефремов.

Третья жена - актриса Евгения Добровольская.

Четвертая жена - актриса Ксения Качалина, родила Ефремову дочь Анну-Марию. По словам знакомых Ефремова, этот брак был трагической ошибкой. Познакомившись с Ксенией, Михаил стал еще больше пить и подсел на наркотики. Сегодня Ксения Качалина спивается. А ее дочь Анна-Мария открыто заявляет, что она трансгендер и хочет женится на своей возлюбленной. 20-летняя девушка не ладит с матерью и называет ее психически ненормальной.

Четвертая жена артиста Ксения Качалина.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пятая (нынешняя) супруга - звукорежиссер Софья Кругликова. В этом браке у Ефремова появились трое несовершеннолетних детей: Вера (2005 года рождения), Надежда (2007), Борис (2010).

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов стал виновником ДТП: авария произошла в районе дома №3 на Смоленской площади в Москве. Автомобиль Jeep Grand Cherokee под управлением 57-летнего артиста вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургончиком доставки продуктов LADA. Водитель службы доставки, 57-летний житель Рязани Сергей Захаров был госпитализирован в реанимацию клиники имени Склифосовского, где он умер от многочисленных травм.

Нынешняя, пятая жена - Софья Кругликова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Михаил Ефремов в момент ДТП был очень пьян, что подтвердила медицинская экспертиза. Кроме того, в крови артиста обнаружили кокаин и другие запрещенные препараты. Ефремова задержали, но позже отпустили под подписку о не выезде. Сейчас артист сидит под домашним арестом. Свою вину Ефремов полностью признал и готов оказать помощь семье погибшего, о чем он заявил в опубликованном им покаянном видео.