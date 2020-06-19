Дворовые кошки не должны оказаться в опасности!

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Уважаемый Владимир Владимирович!

4 июня Минстрой РФ вынес на публичное обсуждение проект документа «Об утверждении правил деятельности по управлению многоквартирными домами и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах». В пункте 95 документа говорится: «На все проемы, каналы и отверстия технического подполья должны быть установлены сетки (размер ячейки 0,5 см), защищающие здания от проникновения грызунов». Публичное обсуждение и экспертиза документа продлятся до 23 июня.

Если документ примут, это приведет к закрытию продухов всех подвалов жилых домов «по умолчанию» и, как следствие, к смерти тысяч безнадзорных кошек, которые живут в подвалах: часть будет замурована без доступа к еде и воде, а часть погибнет на улице без укрытия. Никакой разъяснительной работы с исполнителями этого постановления в части безопасной альтернативы для бездомных животных не предусмотрено.

По подсчетам зоозащитных организаций, только в г. Москве - более 200 000 уличных кошек, а по стране - это миллионы. Основное укрытие и место обитания уличных кошек в городе - подвалы многоквартирных домов.

Обращаюсь к Вам с просьбой не допустить принятия новой версии документа, а именно п. 95 о закрытии продухов подвалов, и сохранить действующие нормативы в этом вопросе, а именно - постановление № 1498 от 23.11.2019 Правительства РФ о том, что один продух в подвале каждого дома должен всегда оставаться открытым.

Сейчас действует постановление Правительства РФ о том, что один продух в подвале каждого дома должен всегда оставаться открытым. К нему есть разъяснение Минстроя РФ о том, что это сделано в том числе с целью обеспечения доступа бездомных кошек в подвалы. Данные нормы приняты недавно и стали результатом длительной совместной работы зоозащитных организаций и представителей законотворчества и исполнительной власти и оценены общественными организациями как оптимальные в российских реалиях.

Согласно действующему постановлению жильцы домов, которые не хотели бы видеть кошек в подвале, могут провести собрание собственников и принять решение о закрытии продухов. Практика показывает, что такие собрания практически не проводятся. Большинство граждан не возражают или не придают большого значения соседству с кошками. На случай, когда есть четкая отрицательная позиция жильцов дома по вопросу, есть приюты для бездомных животных и возможность принять соответствующее решение на уровне одного дома. Но, как показывает практика, это частные случаи.

При текущих масштабах популяции бездомных животных в России оптимальный сценарий - национальная программа по стерилизации бездомных животных и возврату их в среду обитания и неизбежно - их нахождение в подвалах жилого фонда. Массовая гибель уличных кошек не станет позитивным решением. Давайте вспомним, насколько плачевно сказалось отсутствие кошек на количестве крыс в блокадном Ленинграде.

Гуманное отношение к животным - постулат прогрессивного общества. В 2018 году в России принят ФЗ-498 «Об ответственном обращении с животными»; поправки об ответственном отношении к животным предложены в Конституцию. Призываю Вас поддержать взятый нашей страной прогрессивный курс и не допустить гибели животных, воздержаться от принятия п. 95 регламента и сохранить текущие нормативы по этому вопросу. По умолчанию подвалы должны быть открыты для безнадзорных животных. Ведь сегодня мы остаемся в ситуации, когда сотни тысяч уличных кошек продолжают жить в городе и их единственное убежище - подвалы жилых домов.

Депутат Законодательного собрания Калужской области, заместитель Председателя Управляющего Совета Ассоциации Глобального Договора ООН в России, Президент-Генеральный директор ПАО Инвестиционная компания ИК РУСС-ИНВЕСТ, доктор экономических наук Александр Бычков.