2020-06-19T01:21:16+03:00
Звезды

Марина Александрова в бикини свела поклонников с ума пышными формами

Актриса крайне редко хвастается откровенными снимками
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Актриса крайне редко хвастается откровенными снимкамиАктриса крайне редко хвастается откровенными снимкамиФото: Мила СТРИЖ
Изменить размер текста:

Марина Александрова является одной из самых красивых российских актрис. Она успешно совмещает личную жизнь и карьеру.

Марина Александрова воспитывает двоих детей от режиссера Андреея Болтенко. В 2012 году она родила сына Андрей, в 2015-м - дочь Екатерину. Актриса тщательно оберегает личную жизнь и редкий гость соцсетей. Однако недавно красавица размести в блоге фотографию, которая буквально свела с ума поклонников звезды сериала "Екатерина".

Марина предстала в кадре в откровенном купальнике, сверкнув пышной грудью. Она позировала без макияжа и улыбалась. Марина отметила, что специально не стала ретушировать снимок, показав естественную красоту. "Свежее морское жаркое фото, как заказывали", - написала она.

Поклонники были удивлены и сражены красотой кумира. "Какие формы!", "Вот это Марина", "Класс!", "Улет просто", "Какая чувственная Нимфа! О боги, держите меня семеро", "С ума сойти от красоты", "Где вы прятали эту красоту?", "Красотка, очень молодо выглядите, как девочка!", "Какая вы красавица стройная", "Вот это фигура", - комментируют подписчики.

mar_alexandrovamar_alexandrova
Свежее морское жаркое фото
30965 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

К слову, недавно Марина делилась с публикой правилами Одри Хепберн. "Я верю в маникюр, в кричащую одежду, в то, что на отдыхе тоже необходимо делать прическу и наносить губную помаду", - писала 37-летняя актриса.

Говоря о секретах красоты, Александрова признается, что просто обожает массаж. "Любовь к каждому человеку в твоей жизни начинается с любви к себе. Поэтому если ты хочешь любить окружающих и делать их счастливыми, в первую очередь учись делать любимой себя. Я очень люблю массажи, обожаю водные процедуры", - рассказывала знаменитость.

Марина также уверенна, что полноценный отдых является главным ритуалом красоты. По ее словам, важно не просто спать, а спать правильно: "Не ложиться отдыхать днем, не смотреть сериалы или сидеть в Интернете за полночь, не нежиться в кровате по утрам. Кроме того, в спальне всегда должен быть приток свежего воздуха. Процесс cна должен длиться не менее семи часов".

Ну, а каждое утро она начинает с комплекса асан. Ведь, как признается звезда, забота о состоянии тела всегда отражается на состоянии кожи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Трамп опасается проигрыша на выборах из-за голосования по почте
Ученые предсказали крупную экологическую катастрофу в Арктике
Павел Дуров поздравил пользователей с разблокировкой Telegram
Как определить рак по запаху пота, рассказала врач
Умер Сергей Хрущев, сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС
Песков о статье Путина: ориентировались на солидное издание, которое читают умные люди
В Москве за сутки умерли 48 пациентов с коронавирусом
Умер Михаил Игнатьев, бывший глава Чувашии
Отец Хабиба Нурмагомедова вылечился от коронавируса
Путин назвал безответственными призывы лишить постоянных членов Совбеза ООН права вето
Путин: СССР и Красная Армия сделали основной вклад в разгром нацизма
Самарский губернатор Дмитрий Азаров проверил, как строят новый мост через Волгу
Минпросвещения признало все выданные в этом году аттестаты действительными
Путин: обвиняющая СССР резолюция Европарламента скандальна и чревата реальной опасностью
Трамп не исключает, что Китай намерено допустил распространение коронавируса по миру
Путин написал статью о Второй мировой войне для американского журнала