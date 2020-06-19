Сергей Хрущев считал, что его отец зря вынес Сталина из Мавзолея

О том, что Сергея Хрущева не стало 18 июня, сообщил его друг - бывший сотрудник посольства США в Москве Марк Гаррисон.

Я с Сергеем Никитичем последний раз общался 11 июня - мы подготовили с ним интервью о беспорядках в американских городах. Как всегда - отправил ему тогда ссылку, в ответ получил традиционное: «Спасибо. С.Х.».

Кстати, на этот раз он впервые пожаловался на то, что плохо себя чувствует (в интервью это, разумеется, не вошло), сказал что «обездвижен» и что «дряхлеет», хотя «голова работает».

Встречались мы всего один раз - лет 10 назад в Москве, на ВДНХ, на Московской международной книжной выставке-ярмарке - он там презентовал очередное издание своих мемуаров об отце.

Перед недавним интервью "КП" Сергей Хрущев впервые пожаловался на плохое самочувствиеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

А звонил я ему примерно раз в полтора - два месяца: Какой-нибудь повод, да находился. Мне интересно было с ним говорить. И, казалось - этот интерес был взаимным. Похоже, ему даже нравилось, как я иногда «наезжал» аж на самого Никиту Сергеевича...

Вот сейчас наугад нашёл несколько фрагментов...

Например, рассказывал ему, как ребёнком стоял в очередях - за хлебом и манкой. Это у нас-то - в оренбургском хлебном краю!

- А у нас же - в провинции - ничего не было, - говорю ему.

- У вас ничего не было, потому что до этого еще больше ничего не было, - отвечает мне сын Хрущева. - Но и ругать власть нельзя было, потому что - один раз скажешь и уже больше, как говорится...

- Вы знаете, однажды был случай. Мама принесла мослы какие-то и говорит - вот этому лысому бы вот таким мослом... А папа так по сторонам смотрит... испугался и говорит - прекрати и такие вещи больше не говори...

- Видите, уже можно ж было говорить. А если б вы сказали - этому усатому этим мослом - ну, уже все, вас бы и не было. Поэтому при Хрущеве-то стало ещё хорошо...

Несколько раз я «задирался» и по поводу Крыма.

- Но его ж на Хрущева вешают, что это Хрущев отдал Украине Крым.

- Правильно вешают. Вы же сами сказали, что Хрущев встал во главе государства и все, что происходит в государстве, вешают на главу.

Сергей Никитович Хрущев во время презентации трилогии книг об отце. Москва, апрель 2010-го.

Кстати, то что Крым вернулся в Россию, Сергей Никитич поддерживал.

Однажды спрашиваю у него:

- А Сталина ваш отец правильно вынес из Мавзолея?

- Я думаю, что нет, - отвечает. - Потому что и вынос Сталина, и ХХ съезд - это поступок человека, искренне верящего. Не политика, а человека эмоционального. А когда люди привыкли к диктатору, привыкли к поклонению... Вот критиковать Сталина и выносить его - это все равно, что вот эти девочки в церкви танцевали. Я тоже могу прийти в церковь и сказать - Бога нет. Ну, и меня выкинут из церкви, потому что они-то верят, что Бог есть.

- То есть, Сталина нельзя было выносить?

- Нельзя или можно, это уже сослагательное наклонение. Но вот китайцы поступили куда более правильно. Они Мао Цзэдуна до сих пор оставили...

Конечно, мне - как журналисту - Сергея Никитича Хрущева будет очень и очень не хватать. Возможно, и некоторым моим читателям - тоже...

ИЗ ДОСЬЕ “КП”

Сергей Никитич Хрущев родился 2 июля 1935 года в Москве.

В 1952 году окончил московскую школу № 110 с золотой медалью.

Летом 1952 года поступил на факультет электровакуумной техники и специального приборостроения МЭИ по специальности «Системы автоматического регулирования».

Окончил вуз в 1958 году.

В 1958-м - 1968 годах работал в ОКБ Челомея заместителем начальника отдела, разрабатывал проекты крылатых и баллистических ракет, участвовал в создании систем приземления космических кораблей, ракеты-носителя «Протон». В 1959 году, через год после окончания института, вместе с руководителем КБ Челомеем и несколькими другими сотрудниками стал лауреатом Ленинской премии. Доктор технических наук. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1963 года был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Лауреат Ленинской премии, Премии Совета Министров СССР. Член ряда международных академий.

Впоследствии работал заместителем директора Института электронных управляющих машин (ИНЭУМ), заместителем генерального директора НПО «Электронмаш».

В Москве проживал в Староконюшенном переулке, затем в особняке на Ленинских горах.

В 1991 году был приглашён в Университет Брауна (США) для чтения лекций по истории холодной войны, на которой специализировался до конца жизни. Выбрал США в качестве постоянного места жительства - проживал в г. Провиденс, штат Род-Айленд, имел российское и американское (с 1999 года) гражданство. Работал профессором Института международных исследований Томаса Уотсона Университета Брауна.

Обстоятельства и причины смерти выясняются, некоторые СМИ уже заявили, что причиной стал коронавирус. (В одном из интервью «Комсомольской правде» Сергей Никитич рассказывал - чтобы не заразиться, они с супругой протирают упаковку продуктов раствором хлора.)

Фото из семейного архива: Фидель Кастро, Сергей Хрущев и его сын - внук советского лидера НикитаФото: Личный архив героя публикации

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

С первой женой Галиной Шумовой Сергей Хрущев был разведён. Почти сразу после развода объявил, что у него есть любимая женщина в Душанбе - Ольга Борисовна Крейдик, у которой двое детей (Глеб и Елена Крейдик). Хрущёв перевез её с детьми в Москву, но через какое-то время они развелись. Вскоре Хрущёв женился на лучшей подруге Ольги - Валентине Николаевне Голенко, которая стала жить с ним в США. Старший сын Никита, журналист «Московских новостей», умер 22 февраля 2007 года в Москве. Младший сын Сергей проживает в Москве.