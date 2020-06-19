2020-06-19T10:50:03+03:00
Экономика

Сбербанк начал брать 1% с переводов через банкомат

Ранее банк одним из последних присоединился к системе быстрых платежей, а также отменил комиссии за межрегиональные переводы
Нина ЦВЕТКОВА
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Комиссия не зависит от регионаКомиссия не зависит от регионаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Крупнейший банк страны ввел дополнительную плату за переводы другим клиентам банка через банкомат. Сбербанк возьмет 1% (максимально 1000 рублей) за перевод на дебетовую карту другому клиенту. Комиссия не зависит от региона. Это сообщается на сайте банка.

Напомним, Сбербанк отменил «банковский роуминг» в соответствии с законом об отмене платы за межрегиональные переводы, который в конце 2019 года подписал Владимир Путин.

Теперь переводы внутри банка до 50 000 рублей в месяц — бесплатны. Это касается переводов на дебетовую карту другого клиента через мобильное приложение, личный кабинет Сбербанк Онлайн и СМС-Банк.

В офисе банка за перевод на дебетовую карту другого клиента возьмут 1,5% комиссии независимо от региона (минимум 30 рублей, максимум 1000 рублей).

Ранее Сбербанк подключился к системе быстрых платежей, то есть к сервису переводов по номеру телефона через приложение Сбербанк Онлайн. Прежде в большинстве крупнейших банков уже действовала эта услуга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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