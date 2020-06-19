2020-06-19T11:27:05+03:00
Происшествия

Беглый бизнесмен из «списка Титова» заявил в полицию о вымогательстве 60 миллионов рублей

Объявленному в международный розыск российскому предпринимателю угрожали неизвестные
Артем ДЕГТЯРЕВ
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В настоящее время оперативники продолжают проверку по заявлению беглого бизнесменаВ настоящее время оперативники продолжают проверку по заявлению беглого бизнесменаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Все случилось в одной из московских гостиниц недалеко от Воробьевых гор. В здании на улице Косыгина проходила встреча 48-летнего опального бизнесмена Константина Дюльгерова с некими людьми, пока неустановленными следствием. Мужчины говорили о бизнесе Константина, вернее о том, что могут этот самый бизнес разрушить. Угрожали предпринимателю банкротством и уголовным преследованием.

Константин заявил на неизвестных в полицию, и через 15 минут наряд правоохранителей уже был в гостинице. Дюльгеров дал подробное объяснение, а также описал приметы вымогателей.

«В ходе расследования заявления 48-летнего бизнесмена Константина Дюльгерова, оперативниками было установлено, что неизвестные лица требовали от предпринимателя заплатить им крупную сумму денег, угрожая крупными проблемами в бизнесе, а также уголовным преследованием. Неизвестные требовали от бизнесмена передать им 60 000 000 рублей», - рассказал KP.Ru источник в правоохранительных органах

В настоящее время оперативники продолжают проверку по заявлению беглого бизнесмена.

По информации из открытых источников, Константин Дюльгеров - сибирский бизнесмен, владевший различными розничными бизнесами в ХМАО. В 2010 году против Дюльгерова было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В 2013 эмигрировал в США. Состоит в «списке Титова».

СПРАВКА "КП"

В «списке Титова» значатся бизнесмены, которые вынуждены были бежать из России из-за уголовных преследований, но считают себя не виновными и хотят вернуться на родину. Защитой их прав занимается Уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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