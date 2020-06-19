«Из медиков в модели»: Медсестра в купальнике стала музой российского дизайнера

Медсестра из Тулы Надежда Жукова, которая надела купальник под защитный костюм, стала звездой соцсетей. Экипировку девушки тогда только не обсудил только ленивый.

Жукову решила поддержать и дизайнер Анастасия Задорина. Накануне праздника «День медика» дизайнер объявила о начале сотрудничества с медицинской сестрой.

Я хочу, чтобы к медикам относились с уважением, чтобы ценили наш труд, - говорит девушка. Фото: Личный архив Анастасии Задориной

- Надежда стала одним из символов «эры коронавируса», в которой мы все живём. Я наблюдала за историей российской медсестры, получившей всемирную известность, и считаю, что она, как и все медики, заслуживает уважения и поддержки. Это молодая, красивая и очень смелая девушка, вносящая свой большой вклад в борьбу с ковидом. Мы готовы оказать поддержку Тульской областной клинической больнице, в которой работает Надежда, - сообщила через свою пресс- службу Анастасия Задорина, главный дизайнер, основатель бренда ZASPORT.

- Я никогда не стремилась к тому, чтобы стать известной, у меня другие ориентиры в жизни, - говорит Надежда Жукова в интервью сайту zasport.com.- Я хочу, чтобы к медикам относились с уважением, чтобы ценили наш труд.

Мне 23 года. Я детства хотела быть медиком, лечила кукол, любила играть в больницу. Сейчас у меня есть цель – поступить в медицинский институт, буду подавать документы этим летом.

Из-за вспышки COVID-19 меня перевели в инфекционный госпиталь, расположенный на базе Тульской областной клинической больницы. Я работаю постовой сестрой: прихожу обычно к 7:30, в 8:00 начинается смена. Мы с напарницей измеряем температуру, давление у пациентов, проводим необходимые процедуры, делаем инъекции, раздаем лекарства. В защитной одежде, в очках мы все выглядим одинаково, если успеваем, то пишем прямо на защитном костюме свое имя маркером. Меня многие больные узнают по фразе «на здоровье», которую я обычно произношу вместо «спасибо» и «до свидания». И еще говорят, что у меня легкая рука – уколы, капельницы ставлю практически безболезненно. Через 4 часа мы выходим в чистую зону, снимаем защитную одежду, проходим дезинфекцию и потом надо сделать много бумажной работы. И спустя 4 часа мы возвращаемся обратно. Длится смена сутки. Меня многие спрашивают, не боюсь ли я заразиться коронавирусом? Сейчас страха нет. Я просто делаю свою работу.

Про фото в купальнике

- Мне до сих пор неловко об этом говорить. Сейчас я понимаю, в какой день было сделано то самое фото, но как эта информация так быстро распространилась по сети – для меня до сих пор загадка, - говорит Жукова. - Помню, я пришла со смены, а мне скидывают ссылку на публикацию. Конечно, я себя узнала и сразу закрыла свои аккаунты в соцсетях, но не почистила кэш ВКонтакте – там сохранились несколько фото, которые в итоге и попали СМИ. Конечно, я не была готова к такому вниманию. Я просто не брала трубку на незнакомые номера, не читала новости и старалась как-то абстрагироваться. Журналисты звонили моим друзьям, пытались разузнать какую-то информацию обо мне. В одной из групп в соцсетях даже разместили мое фото с подписью «Пропала девушка, помогите найти». Это все было просто ужасно.

Что мне помогло в тот момент? Работа! Я продолжала ходить на смены, и очень приятно, что меня поддержали мои коллеги, весь коллектив. Они подбадривали: «Не переживай! Ты красотка!» Высказались в мою защиту и главный врач нашей больницы, и даже губернатор Тульской области – спасибо им огромное! Коллеги рассказали, что медики из других городов устроили флешмобы, чтобы меня поддержать. Они как никто понимают, насколько жарко летом работать в защитном костюме, это как будто несколько часов проводишь в сауне, даже становится тяжело дышать и ходить. И в тот день, когда было сделано фото, я, кстати, была не в купальнике - это спортивный топ и шорты.

"Главное для меня – стать хорошим врачом и помогать людям." Фото: Личный архив Анастасии Задориной

О модельном опыте

- Мне написала в мессенджер представитель компании, потом мы пообщались по телефону. Мне рассказали, что несколько недель пытались меня разыскать. Я знала, что это за бренд, что ZASPORT экипирует олимпийцев, потому что люблю спорт и смотрю Олимпийские игры, особенно люблю керлинг и фигурное катание, а в детстве немного занималась спортивной гимнастикой и сейчас просто хожу на фитнес, играю в волейбол. Мне интересно такое сотрудничество, и я буду совмещать эту работу со своей основной профессией. Главное для меня – стать хорошим врачом и помогать людям.

Не расслабляйтесь, носите маски

- Мне очень хочется сказать всем людям: не расслабляйтесь! Носите маски, используйте дезинфекторы, -говорит тульская медсестра. - И если почувствуете признаки недомогания – не тяните до последнего, обращайтесь к врачу. И главное, сохраняйте позитивный настрой. Я могу точно сказать, что пациенты, которые с позитивом относятся ко всему происходящему, выздоравливают быстрее тех, кто во всем видит только плохое и негативное. Я всегда захожу в палату с улыбкой и стараюсь, чтобы мое хорошее настроение передалось другим.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/780680" frameborder="0"></iframe> Медсестра в купальнике.Тульская медсестра в купальнике стала практически секс-символом пандемии. А ещё разделила общество на два лагеря: одни возмущаются, другие защищают девушку. А на чьей стороне вы?

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