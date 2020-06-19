У московского бизнесмена украли велосипед за полмиллиона рублей

Это произошло несколько дней назад в Бутырском районе столицы. 42-летний бизнесмен Андрей И. вечером спустился из своих апартаментов на подземную парковку Башни Coltrane, одной из трёх, входящих в МФК "Савеловский Сити" на улице Новодмитровской. Утром этого же дня мужчина оставил там свой электровелосипед марки «LMX». Но двухколёсного транспорта Михаил на стоянке не обнаружил, о пропаже мужчина сразу сообщил в полицию.

— Неизвестные похитили принадлежащий заявителю электровелосипед ЛМХ серебристого цвета, в период времени с 09.30 до 19.30. Стоимость похищенного имущества составляет 520 000 рублей, что является крупным ущербом. — сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах.

По факту кражи было заведено уголовное дело.

К слову ранее в полицию обратился также беглый бизнесмен Константин Дюльгеров. У него вымогали 60 миллионов рублей.