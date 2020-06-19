В России ожидают бум эко-туризма после спада пандемии коронавируса

После пандемии коронавируса в России ожидается бум эко-туризма. Уже сейчас молодежь предпочитает препровождение времени на природе более массовому пляжному отдыху.

Поэтому экологический туризм станет более востребованным после периода противовирусных мер, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова Интерфаксу.

- Уверена, что коронавирус и пандемия не повлияют на развитие экологического туризма, а может быть он даже будет более востребован. В целом экологические виды туризма очень динамично развиваются, растут ежегодно примерно на 25-30%. Аудитория туристов, которые отправляются в экологические путешествия, растет с каждым годом и молодеет, — подчеркнула Догузова.

Чтобы проиллюстрировать недостаточное развитие эко-туризма в России глава Ростуризма приводит цифры.

- Если судить по посетителям национальных парков и заповедных территорий, то в США это 318 млн человек в год, у нас 9 млн человек, а в Кении – 2 млн. Если сравнить наши территории, то очевидно большое отставание, — отметила она. - При этом мы отстаем не только в количестве посетителей парков, мы отстали и в количестве дохода, который может приносить экотуризм. США ежегодно зарабатывают на экотуризме 20 млрд. долларов. А мы в 1000 раз меньше, около 20 млн. Даже маленькая Кения зарабатывает 500 млн., а Австралия 3,5 млрд.

По словам Зарины Догузовой, Россия занимает первое в мире место по площади особо охраняемых природных территорий. В России 13,9% территории занимают национальные парки и особо охраняемые природные территории.

Отметим, что немаловажное значение имеет и экономическая составляющая. На налоги от эко-туризма живут и развиваются заповедники, становясь комфортнее, удобнее для туриста.

Напомним, что Калмыкия вошла в топ-5 мест для эко-туризма по версии Forbes. Ведь город превосходно подходит в качестве базы для выездов в Калмыцкую степь, где огромное количество колоритных достопримечательностей.