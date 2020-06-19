Не молчать о добре: «Комсомольская правда» получила премию «Герои пера»

Как поисковики спасают пропавших детей. Как волонтеры помогают брошенным животным. Как дети с особенностями здоровья преодолевают себя и встают на коньки... И как врачи, не жалея времени, сил и здоровья, спасают пациентов от коронавируса. Эти истории учат нас отзывчивости и вдохновляют. И о них должно узнать как можно больше людей!

Их авторы стали лауреатами премии «Герои пера» 2020. Ее вручают уже в третий год, чтобы поддержать СМИ и журналистов, освещающих темы социальной ответственности и благотворительности. Премия организована АНО ЦСП «Быть человеком».

В номинации «Вирус добра» в этом году победителем стала «Комсомольская правда» - за серию марафонов против коронавируса и в поддержку добра. Во время самоизоляции на Радио "Комсомольская правда" шли прямые эфиры, посвященные тем, кто в сложное время пандемии помогает другим - врачам и волонтерам. В них принимали участие музыканты, артисты, представители фондов и НКО.

Отметим, что наш издательский дом второй год подряд становится лауреатом премии. В 2019 году в номинации «За социальное партнерство» был отмечен наш проект "Доброволец".

"Объединять общество силой слова"

В этом году финал премии, как и многие другие церемонии, перенесли в виртуальную реальность. Он прошел в формате онлайн-марафона в поддержку деятельности некоммерческих организаций в период пандемии коронавируса.

Как заметил ведущий церемонии, член Общественной палаты РФ, первый зам исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим Ковалев, сейчас, как никогда, важно поддерживать благотворительность на всех уровнях. И особый вклад здесь вносят СМИ, которые формируют отношение общества.

- Наша цель – способствовать развитию волонтерства, мотивировать людей помогать друг другу. Церемония 2020 года проходит в особенное время – весь мир борется с коронавирусом. Сила средств массовой информации как раз в том, что они могут объединить общество, невзирая на форматы и расстояния, только лишь силой слова, - отметила исполнительный директор АНО ЦСП «Быть человеком» Дарья Топильская.

Среди тех, кто поздравлял победителей, были представители волонтерских организаций, общественные деятели, актеры и музыканты. Так, Гоша Куценко, актер и певец, учредитель фондов «Шаг вместе» и «Жизнь с ДЦП», отметил, как внимание СМИ помогает развивать волонтерство и воспитывать подрастающее поколение. А президент благотворительного фонда «Спешите делать добро», телеведущая и «Мисс Вселенная» Оксана Федорова подчеркнула, что особый талант журналиста в том, чтобы, рассказав о чужих бедах, вдохновив других людей на помощь.

Всего на конкурс в этом году было подано более 660 заявок от 221 СМИ со всей страны. Лучших из лучших выбирали в два этапа: свой выбор сделали простые пользователи в ходе народного голосования, а также профессиональное жюри.

Награда в этом году тоже очень необычная: победители проекта получили уникальную статуэтку, изготовленную при помощи 3D-печати

Полный список победителей премии «Герои пера» 2020:

«ТВ-герой» (для ТВ каналов): Николай Потешкин, ГТРК «Алтай» - за сюжет о поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

«На линии добра» (для интернет-СМИ): корреспондент ТАСС Бэлла Волкова - за лонгрид о школе фигурного катания для детей с особенностями развития.

«Печать общества» (для газет и журналов): корреспондент газеты «Рабочий путь» Мария Демочкина - за репортаж о приюте для животных.

«Поколение добра» (для СМИ, выпускаемых студентами или кафедрами ВУЗов и ССузов): Алина Костюкова, автор медиахолдинга «Есть talk!» - за репортаж о борьбе с загрязнением берегов рек мусором из пластика.

«За социальное партнерство» (за лучший социальный проект, организованный СМИ): проект МИА «Россия сегодня», помогающий детям обрести приемные семьи «Найди меня, мама».

«Корпоративная пресса» (для корпоративных СМИ): газета Новокузнецкого филиала ООО «ЕвразХолдинг».

«Вирус добра»: ИД «Комсомольская правда» за серию марафонов против коронавируса и в поддержку добра.

Полный список финалистов