Из первых фронтовых сводок: "Немцы очень боятся штыковых атак и после криков "ура" бросаются в бегство"

Российское оборонное ведомство продолжает серию публикаций ранее неизвестных документов времен Великой Отечественной войны, хранящихся в фондах Центрального архива военного ведомства. Его сотрудники отобрали материалы на одну из самых трагических дат в истории нашей страны - 22 июня 1941 года. Шифровки, донесения, фронтовые сводки опубликованы в мультимедийном разделе «В первые дни Великой Войны» на интернет-портале Минобороны России. Они рассказывают о начале Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков.

Раздел начинается с публикации разведсводки начальника Разведывательного Управления Генштаба Красной армии Филиппа Голикова, с которой руководство страны ознакомилось в 20.00 22 июня 1941 года.

Минобороны России опубликовало уникальные документы

"В итоге боевых действий за день 22.6 получили фактическое подтверждение имевшихся на 20.6 данных о нижеследующей группировке противника, находившегося непосредственно на границе СССР. По данным на 21.6, в финскую армию призвано 24 возраста, т.е. до 1897 г. рождения, что позволяет отмобилизовать армию в 350 -400 тысяч человек и сформировать до 18 пехотных дивизий", - докладывал Голиков.

Документ дает представление, что разведка имела достаточные сведения о подготовке гитлеровской армии к наступлению на СССР: к 22 июня 1941 года гитлеровское командование сосредоточило на границе с Советским Союзом 114 пехотных, 11 моторизованных и 15 танковых дивизий.

"Каждый день за последнее время над Гродно появляются немецкие самолеты. …Почему не дают приказа о встрече этих «гостей» нашими активными средствами?", - писал в своем личном дневнике 20 июня начальник штаба 3-й армии Белорусского особого военного округа генерал-майор А.К. Кондратьев.

Свои записи за 23 июня генерал Кондратьев начал со слов: "Итак, война. 22.6 в 4:00 немцы обрушились своей авиацией и танками на наши войска, города и села…".

На отдельных участках фронта советские войска даже в первые дни войны неплохо потрепали противника.

"В результате успешных атак частей 12-й армии Юго-Западного фронта противник был отброшен за госграницу, потеряв убитыми и ранеными до 800 человек" - говорится в оперсводке Генштаба Красной Армии.

Минобороны России опубликовало уникальные документы

"В течение 24 июня авиация фронта уничтожила 177 самолетов и 6 танков противника", — отмечается в одном из опубликованных документов.

В новом разделе сайта Минобороны можно ознакомиться с опросом командиров, которые попали в госпиталь после ранений, полученных в первые дни войны. Они жаловались на отсутствие подразделений противовоздушной обороны, топографических карт, резинового клея для шин автотехники, ремонтных мастерских и эффективных служб тыла. При этом отмечали эффективное применение немцами минометов и хорошее взаимодействие пехоты с авиацией с помощью сигнальных ракет.

Минобороны России опубликовало уникальные документы

Говоря о слабостях врага, командиры отмечали, что "ночью немцы не наступают", проявляют "беспечность в расположении танковых частей на отдых", артиллеристы врага ведут огонь "без учета его действенности, с тем, чтобы "только" показать силу своего огня", и в целом – "немцы наступают методично и по расписанию". Также участниками боев отмечается, что "немцы очень боятся штыковых атак и после криков "ура" бросаются в бегство. При появлении наших истребителей, даже одного, немецкие бомбардировщики уходят"…

Этот анализ боевой подготовки и морального состояния гитлеровских войск помог в дальнейшем специалистам выстроить стратегию и тактику в борьбе с врагом.