Каким парад Победы видел Сталин

Новый исторический раздел на официальном сайте Минобороны России "Триумф народа-победителя" рассказывает о подготовке и проведении парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. На сайте ведомства посетители смогут ознакомиться с архивными материалами, картами и снимками, которые описывают подготовку к параду.

Был дан указ подготовить и провести особый парад ,чтобы в нем участвовали представители всех фронтов и всех родов войск.Фото: c cайта Министерства обороны России.

"Верховный Главнокомандующий (Иосиф Сталин - Прим.ред.) приказал нам продумать и доложить ему наши соображения о параде в ознаменование победы над гитлеровской Германией, при этом указал: «Нужно подготовить и провести особый парад. Пусть в нем будут участвовать представители всех фронтов и всех родов войск…", - писал в своих воспоминаниях заместитель начальника Генерального штаба генерал армии Сергей Штеменко.

Газета за 27 июня 1945 года с указом о награждении орденом "Победы" Иосифа Сталина.Фото: c cайта Министерства обороны России.

К 1 июня 1945 года Генштабом Красной Армии была издана директива, согласно которой на парад выводился сводный полк трехбатальонного состава из офицеров Наркомата обороны. Батальоны формировались из офицеров Генштаба, Главного Политического управления РККА, Главного Разведывательного управления, Главупраформа, Главного Управления кадров, Управления делами, Главного Артиллерийского управления, Главного управления бронетанковых и механизированных войск КА, Управления ВВС. Строевая подготовка полка проводилась на Крымской набережной у Центрального парка культуры и отдыха имени Горького.

Всего для участия в параде 24 июня 1945 года планировалось задействовать 32638 человек пешего и конного состава, подготовить 1266 единиц техники с 4207 членами экипажей и 630 самолетов.

Для участия в параде тем, кто прошагал пол Европы, требовалась хорошая физическая подготовка и строевая выправка.Фото: c cайта Министерства обороны России.

На парад отбирали с тщательностью: первыми кандидатами становились те, кто проявил в боях мужество и героизм, храбрость и воинское мастерство. Немаловажное значение имел и рост. Так, в приказе по войскам 1-го Белорусского фронта от 24 мая 1945 года указывалось, что рост должен быть не ниже 176 см, а возраст — не старше 30 лет.

Для участия в параде тем, кто прошагал пол Европы, требовалась хорошая физическая подготовка и строевая выправка.

"Подъем ноги при движении строевым шагом по высоте недостаточен. Отдельные офицеры при движении сгибают ноги в коленях. У части офицеров при подъеме ноги в движении носки подняты вверх. Взмах руки в движении не у всех однообразен. Вторые и последующие шеренги строя не имели достаточного равнения по фронту", — приводятся примеры в историческом документе.

Для участия в параде Победы в столицу прибыли 800 воспитанников суворовских военных училищ. Стоит отметить, что данные образовательные учреждения были учреждены лишь в 1943 году по приказу Иосифа Сталина. Именно барабанщики-суворовцы 24 июня 1945 года первыми прошли по брусчатке Красной площади.

Особое место в проведении парада Победы заняло прохождение участников парада с трофейными знаменами.Фото: c cайта Министерства обороны России.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Как описано в расчете времени парада Победы, также размещенном на интернет-портале военного ведомства, торжественное мероприятие 24 июня начиналось в 10 часов утра. На выезд принимающего парад отводилось 50 секунд, рапорт командующего парадом и вручение строевой записки принимающему парад должен был занять 20 секунд, чтобы объехать войска было выделено 20 минут, на движение пехоты отводилось 36 минут, артиллерии — 29 минут, бронетехники — 21 минута. Продолжительность парада была определена в 2 часа 9 минут и 10 секунд.

Особое место в проведении парада Победы заняло прохождение участников парада с трофейными знаменами. Среди отобранных для парада были знамена драгунских, кавалерийских, гусарских, пехотных полков, батальонные и дивизионные знамена. Всего было отобрано 200 штандартов, принадлежавших гитлеровским частям.

В световом салюте, который состоялся в Москве 24 июня 1945 года в 23:00 участвовало 100 прожекторов, 6 тысяч ручных ракетниц, 200 единиц 107-мм ракетниц, 500 аэростатов заграждения. В каждом залпе планировалось задействовать 6 тысяч трехзвездных ракетниц, что равнялось 18 тысячам ручным ракетам. Прожектора, лучи которых окрашены в восемь цветов, должны были расположиться по пяти световым поясам: вокруг Кремля, по Садовому кольцу, по вокзальному кольцу и окружной железной дороге.